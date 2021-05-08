一度拉鋸…倫敦市長卡恩連任 誓言化解脫歐分歧

倫敦市長卡恩（右）8日勝選連任後，與家人擁抱。（路透）

英國 地方選舉結果陸續出爐，工黨籍的現任倫敦 市長卡恩（Sadiq Khan）今天晚間取得55.2%票數，成功連任，他誓言將致力化解脫歐 造成的分歧。

卡恩在勝選後發表演說時表示，這個城市、這個國家目前處於分裂狀態，「脫歐帶來的傷痕仍在。我們必須利用此時此刻，化解這些分歧。病毒才不會管你是脫歐派還是留歐派。」

卡恩也在推特發文表示：「感謝倫敦，能夠替我愛的城市再服務3年，是我畢生的榮幸。我將不遺餘力讓我們的城市站穩陣腳。美好的未來可期，我們將攜手達成。」

卡恩1970年出生於倫敦，他的父母從巴基斯坦移民英國。他和6個兄弟和1個姊妹在倫敦南區圖丁（Tooting）的國宅長大，排行老5。

卡恩的父親是倫敦巴士駕駛，母親是女裁縫師，他因為有辯論天賦投身法律，成為律師。他在2016年第一次當選時，是倫敦第一位穆斯林市長。

「每日郵報」報導，倫敦市長開票過程一度出現拉距情勢，卡恩拿下40%左右票數，保守黨籍候選人貝里（Shaun Bailey）以35.3%緊追在後，但之後差距拉大，最後卡恩拿下120萬6034票，以22萬8433票之差勝出，但比起2016年大勝14個百分點，這次驚險許多。

倫敦市長選舉本來應該在去年舉行，但因為疫情延期。卡恩連任後，將替選民服務3年。