富國島老兵未盡台灣夢 子女立中文墓碑訴原鄉情

富國島最後一名老兵陳德舉於2020年11月辭世，島上的老兵故事成追憶。圖為陳德舉90歲生日時兒女為他慶生的照片。讀者提供

富國島最後老兵陳德舉去年辭世，他的女兒陳金惠說，父親原本計劃赴台旅行因疫情告吹。陳德舉過世後，子女特地以中文為他立墓碑，想像有一天父親的兩岸親友來祭拜時能看懂。

富國島是越南 近年來新興的旅遊勝地，但這塊位於越南西南方的「度假之島」早年有一段淒楚歷史。1949 年國共內戰末期，約有3萬名國軍一路遭共軍追擊，最後前往越南並轉進富國島。

這批國軍部隊多數人直到1953年才前往台灣 ，但其中有30多人選擇留下，飽經戰亂與南越政權交替的他們，生前極為低調，前往台灣的同袍與其後代在散見的口述資料中，也似乎不知有人還留在島上。

富國島最後一名老兵陳德舉辭世的消息4月下旬經中央社披露後，記者進一步與陳德舉的女兒陳金惠（Tran Kim Hui）取得聯繫，透過訪談回顧這批老兵過去在島上的生活樣貌，讓富國島老兵故事更加完整。

今年56歲的陳金惠表示，年逾90歲的陳德舉去年底過世，當時颱風季富國島下起大雨，父親在家中院子滑倒、撞到頭，羸弱的身體送醫治療大約2個月後宣告不治。

她說，島上與父親一樣的老兵大概有數十名，「他們都比我爸早走」，這些「叔叔、伯伯」生前會因各種婚喪喜慶聚在一起。近10多年來這些老兵一個個離開，其他還在世的同袍都會前往送別，直到剩下父親一人。

由於陳德舉生前對過往幾乎隻字不提，與島上同袍聊天、話當年也都是用中文，不諳中文的陳金惠對父親為何來到富國島、為何沒前往台灣的原因一概不知，甚至在電話中向記者詢問：「我爸是毛澤東的兵嗎？」

陳德舉的妻子是越南人，已於數十年前過世，兩人育有6名子女。陳金惠說，父親早年種植胡椒、幫人打工，由於孩子很多，生活相當清苦，直到她的5個兄弟姊妹1978年後陸續到美國工作，才改善家中生活。

這批當年隨著國軍部隊一路流落至越南的老兵，人人生前都想回中國 看看，有些人礙於經濟狀況不佳或因年邁體衰而沒能再訪故土。與之相較，陳德舉算是幸運的一位，生前曾多次回貴州探親。

陳金惠說，父親大約30年前首次返回貴州探親，當時因為不知道怎麼出國，在沒有申辦證件的情況下，先到河內再設法走小徑前往中國。在那之後，作為兒女的他們才對父親的故鄉與身世有粗略的了解。

陳金惠表示，父親生前一共回去貴州4次，之後的3 次分別帶著她與妹妹同行。父親家是個大家族，幾乎整村都是親戚，父親的姊姊當時還在世，每次都會煮一大堆菜宴請他們，大夥吃一個月都還有剩。

至於台灣，陳金惠說，父親雖然一輩子都沒去過，但生前只要有人與他聊到中國或台灣的話題，他都很有興致。

陳德舉在島上生活近70年，從來沒有台灣方面的人來看過他，直到越南台商蘇建源2019年到訪。那一次見面，陳德舉一開始誤會對方是台灣的官員，情緒激動到說不出話來。

陳金惠表示，那次遇見「來自台灣的朋友」後，父親樂不可支，天天念著要去台灣玩，兒女憂心他的健康狀況勸他別去，但老人家很堅持。

陳金惠指出，父親原本計劃2020年赴台，並準備辦理證件，如果沒有COVID-19疫情，應該已經從台灣玩回來，可惜沒能等到疫情結束就先走一步。之後有機會，她會代替父親圓夢去台灣走一趟。

陳金惠得知陳德舉與其他富國島老兵的故事獲得台灣媒體報導後，相當感謝有台灣的朋友記得這群人。她說：「父親走的前一年有幸見到台灣朋友，那次他很開心，也算是了了一樁心願。」

念及陳德舉當時見到蘇建源的開心模樣，還有陳德舉每次提到中國、台灣就淘淘不絕，陳金惠便以中文為父親立墓碑。「我只想說爸爸兩岸的親友如果到富國島旅遊，就順便來為我爸上香」。

那塊寫著中文字的墓碑，乘載兒女對父親原鄉情的理解，一路踽踽獨行的不捨。

陳金惠說，父親30年前首次去貴州探親時，她的母親就在那時過世，但當時沒有電話，經人轉告，陳德舉2週後才接獲妻子過世的消息。而去年陳德舉辭世，因疫情之故，不僅中國的親戚無法到場祭悼，遠在美國的子女也難以返國奔喪。

儘管陳金惠為父親的後事辦得盛大風光，但想起父親初到富國島時孑然一身，辭世時一群兒女也未能全部在旁相伴，她不免覺得遺憾。

這批當年僅約20歲的年輕小夥子如今一起長眠島上，他們的後代在此開枝散葉，迄今最多已有四代。陳金惠說：「若爸爸當年去了台灣，可能就不會有我們」。戰爭下支離破碎的親情，試圖一片片在越南拼湊完整。