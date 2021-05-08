新加坡接班動盪 吳作棟透祕辛「我接棒也波折」
新加坡改組新內閣，原本屬意接班的副總理兼經濟政策統籌部長及財政部長王瑞傑請辭第四代領軍者，爆出震撼彈，星政壇餘波盪漾。新加坡前總理、榮譽國務資政吳作棟7日發表授權傳記《登高望遠》在發布會透露祕辛，「我接棒也波折」。
去年從新加坡政壇引退的吳作棟透露，「在建國元老交棒給我們第二代班子之前，也出現過波折。」
吳作棟指他1984年底獲第二代班子推舉為領導，並在隔年出任第一副總理，然而四年後的國慶群眾大會上，時任總理李光耀在結束發言前，突然脫稿指出吳作棟並非他心目中接班的第一人選，他屬意的人選其實是陳慶炎博士。儘管如此，吳作棟最終還是在1990年11月28日宣誓成為我國第二任總理。
吳作棟說，現在看第四代領導團隊接班雖出現波折，但這也是過程的一部分。他轉而讚揚王瑞傑，在距離當總理只有一步之遙的時候，能從大局出發，優先考慮國家的利益。吳作棟認為這需要勇氣和無私的精神，而真正優秀的領導人就該如此。
出席吳作棟新書發表的新加坡總理李顯龍指出，吳作棟內閣融合不同年齡層的部長，他希望能夠以類似方式，把將一個優秀的團隊交給繼任者。
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