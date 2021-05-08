新加坡接班動盪 吳作棟透祕辛「我接棒也波折」

新加坡前總理、榮譽國務資政吳作棟7日發表授權傳記《登高望遠》在發布會透露祕辛，「我接棒也波折」。（新華社資料照片）

新加坡 改組新內閣，原本屬意接班的副總理兼經濟政策統籌部長及財政部 長王瑞傑請辭第四代領軍者，爆出震撼彈，星政壇餘波盪漾。新加坡前總理、榮譽國務資政吳作棟7日發表授權傳記《登高望遠》在發布會透露祕辛，「我接棒也波折」。

去年從新加坡政壇引退的吳作棟透露，「在建國元老交棒給我們第二代班子之前，也出現過波折。」

吳作棟指他1984年底獲第二代班子推舉為領導，並在隔年出任第一副總理，然而四年後的國慶群眾大會上，時任總理李光耀在結束發言前，突然脫稿指出吳作棟並非他心目中接班的第一人選，他屬意的人選其實是陳慶炎博士。儘管如此，吳作棟最終還是在1990年11月28日宣誓成為我國第二任總理。

吳作棟說，現在看第四代領導團隊接班雖出現波折，但這也是過程的一部分。他轉而讚揚王瑞傑，在距離當總理只有一步之遙的時候，能從大局出發，優先考慮國家的利益。吳作棟認為這需要勇氣和無私的精神，而真正優秀的領導人就該如此。

出席吳作棟新書發表的新加坡總理李顯龍指出，吳作棟內閣融合不同年齡層的部長，他希望能夠以類似方式，把將一個優秀的團隊交給繼任者。