日本緊急事態宣言延至5月底 世衛盼東奧不受影響

日本首相菅義偉召開記者會說明延長緊急事態宣言至5月31日的理由。美聯社

世界衛生組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩今天表示，世衛 希望今夏東京奧運 可以照樣舉行，還說由於疫情風險持續有新發展，許多賽會安排相關事項到最後一刻才能決定。

日本 7日決定將東京都、大阪府等4都府縣實施的中央層級「緊急事態宣言」解禁日從5月11日延後到5月31 日，以遏阻2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例增加，但首相菅義偉重申，今夏仍可舉辦東京奧運。

緊急事態宣言5月31日才解禁，距離東京奧運7月23 日開幕不到兩個月。

路透社報導，世界衛生組織 （WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）在簡報會上說：「我們希望奧運可以登場。」他指出，日本檢測確診率呈平穩狀態。

他說，目前為止，有關當局在籌備作業上都採取了「非常有條不紊、能管理風險的做法」，還形容東京「非常有能力」決定如何舉行奧運，同時避免會導致病毒擴散的社交聚會活動。

他說：「我們有信心，國際奧林匹克委員會（IOC）和主辦城市東京及日本政府會就如何妥善管理風險做出正確決定，他們現在非常努力籌備，確保那些風險受到良好的管控。」

萊恩還表示，基於染疫病例數持續發展，部分決定可能要到東奧快開幕才能出爐，例如觀眾人數限制。日本早已宣布東奧不開放海外觀眾到場觀賽，還說可能在無觀眾情況下舉行。

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，東奧以風險為基礎的防疫做法，也須用於各種規模的活動，「這適用於奧運，也該在你家烤肉時用上」。