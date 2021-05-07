巴基斯坦面臨第三波疫情 各地清真寺仍擠滿信徒

巴基斯坦現面臨第3波疫情，學校及餐廳已關閉，但各地虔誠信徒仍湧進清真寺祈禱。美聯社

巴基斯坦現正面臨第三波疫情 ，學校及餐廳已經關閉，商家每晚早早打烊，軍方被動員對抗疫情傳播，但各地虔誠信徒仍夜夜湧進清真寺祈禱。

巴基斯坦官員因為鄰國印度 疫情肆虐奪命感到憂心，已逐步加強2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫 限制，並且禁止在即將到來的伊斯蘭開齋節（Eid al-Fitr）期間旅行。

但在這個極度保守的伊斯蘭共和國，官員對宗教活動睜一隻眼閉一隻眼，擔心取締宗教活動可能引起廣泛反彈。

在伊斯蘭齋戒月（Ramadan）期間，參與每日祈禱的信徒人數增加，尤其是在禁食結束後，以及在每週五下午主麻日（jumah）佈道時。

巴基斯坦各地清真寺今天下午擠滿人潮。今年開齋節是5月13日，而這週五正是開齋節前最後一次主麻日佈道祈禱。

印度衛生專家表示，境內宗教集會是導致印度成為全球最嚴重疫區之一的主因。但此警告並未在巴基斯坦引起政策或行為上的改變。

巴基斯坦伊斯蘭醫學協會（Pakistan Islamic Medical Association）疫情工作小組醫師夏哈（Saeedullah Shah）表示：「（政府）對於宗教團體反彈有許多顧慮。」

他告訴法新社：「政府非常軟弱。對每件事都是半心半意。」