日茨城一家2死2傷慘案 嫌犯被稱「酒鬼薔薇聖斗第二」

茨城縣發生兩死兩傷命案的民宅現場。（取自NHK）

日本 茨城縣警方7日宣布，逮捕埼玉縣三鄉市26歲無業男子岡庭由征，他涉嫌於2019年9月23日殺害茨城一對夫婦及殺傷其兩名子女。

警方表示，岡庭在犯案日凌晨0時約40分時進入死者位於茨城縣境町的住家二樓，用菜刀殺害熟睡中的48歲男子小林光則及50歲妻子美和，兩人分別因肺部與頸部刀傷死亡，13歲兒子和11歲女兒也遭殺傷。

岡庭曾多次捕。去年11月他違反三鄉市消防法規，家中被搜出45公斤的硫黃、含劇毒的蓖麻及多把刀械。參與調查者形容，岡庭頭腦很好。今年2月，岡庭因涉嫌偽造警察 手冊，再度被捕。

2011年11月，岡庭在路上以利刃刺傷一名中學三年級女生後被捕，兩周後再度犯案，刺傷一名小學二年級女生。他的房間被搜出71把各式刀械，被問到作案動機時回答「想殺個人看看」，被判送往醫療少年院。

鄰居表示，岡庭和祖父母及雙親同住，家境不錯，小時候就是個普通小孩，長大後好像變得怪怪的。岡庭家附近之後發現17件貓屍，可能和他有關，鄰居都叫他「酒鬼薔薇聖斗第二」。

「酒鬼薔薇聖斗」是1997年犯下連續殺人案的14歲凶嫌（原名東慎太郎）的自稱，他殺害兩人、殺傷三人，受害者皆為小學生，且犯行殘忍，震驚日本。