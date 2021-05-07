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英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

越南首起AZ疫苗死亡案例 35歲醫護過敏休克

中央社河內7日專電
越南衛生部今天晚間表示，安江省1名35歲女性醫護人員6日施打AZ疫苗後於7日死亡。這是越南首次有人在接種AZ疫苗後過世。(美聯社)
越南衛生部今天晚間表示，安江省1名35歲女性醫護人員6日施打AZ疫苗後於7日死亡。這是越南首次有人在接種AZ疫苗後過世。(美聯社)

越南衛生部今天晚間表示，安江省1名35歲女性醫護人員6日施打AZ疫苗後於7日死亡。這是越南首次有人在接種AZ疫苗後過世。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，安江省衛生廳專業委員會表示，死亡原因是「非類固醇類消炎止痛藥（NSAID）所造成的過敏反應。這種情況在COVID-19疫苗接種過程中非常罕見。」

安江省衛生廳廳長慈國俊（Tu Quoc Tuan）表示，這名女性醫護人員6日上午在新洲綜合醫院（Tan Chau General Hospital）施打疫苗。接種前，她已做了相關檢查並被告知接種後可能出現的症狀。

這名醫護人員在注射疫苗後出現休克反應，由新洲綜合醫院按指示處理。新洲綜合醫院並在線諮詢安江省綜合醫院（General Hospital of An Giang）和胡志明市大水鑊醫院（Cho Ray Hospital）共同會診。

患者被立即送到安江省綜合醫院，越南衛生部也指示大水鑊醫院派遣專家前往協助急救，但患者仍於7日宣告不治。

越南自3月8日開始接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。截至目前，全國57個省市的接種人數為74萬7827人。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，自越南開始接種疫苗以來，5月6日是接種人數最多的一天，當天將近10萬人接種了疫苗，包括衛生部長和3名副部長。

越南衛生部長阮清龍6日表示，已注射疫苗的60萬多人中，有16%接種後出現正常反應，並在施打疫苗後24小時內消失，此一比例低於其他國家。若干較為嚴重的案例經醫師處理後已穩定下來。

疫苗 越南 過敏

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