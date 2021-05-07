日本神戶一老人院群聚感染 133人確診25死

日本神戶市一家老人保健照護設施發生群聚感染，4月14日以來共有133人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），其中有25名逾70歲的入住者死亡。美聯社

日本神戶市一家老人保健照護設施發生群聚感染，4月14日以來共有133人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎 ），其中有25名逾70歲的入住者死亡。

神戶新聞報導，神戶市今天宣布，神戶市長田區大日丘町一家老人保健設施「陽光山丘」4月1日以來有97 名入住者及36名職員共133人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），其中有25名逾70歲的入住者死亡。

報導說，因為神戶市醫療體制緊迫，確診的入住者就在這家老人保健設施療養，病情惡化後安排住進醫院者僅3人。死者25人（男性8人、女性17人）中有23人就在這家老人保健設施死亡，其中多數人處於等待入住醫院的狀態。

這家設施最多可收150人（一般房80人、失智 症專門房70人），截至4月16日，入住者133人、職員121人，常駐醫師3人、護理師16人。這座設施的建築共7樓，因為3至6樓的老人保健設施每層都有人確診，因此各層實施分區（zoning）照護。

報導說，失智症入住者很難戴上口罩 ，職員也沒穿著防護衣進入紅色區，防疫對策不充分。神戶市保健所（相當於衛生所）、厚生勞動省（相當於衛生福利部）的地區支援小組連日來入內支援。

神戶市於4月15日得知這設施至少5人確診，已發生群聚感染，但遲至今天才公布消息。神戶市健康局副局長熊谷保德說：「因為確診者增加太多，工作忙碌到沒時間對外發布訊息，深感抱歉。」