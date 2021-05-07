英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

英格蘭公共衛生署表示，科學家發現印度新變種病毒傳播力更強。Getty Images

英格蘭公共衛生署（PHE）今天表示，首先在印度發現的一種新冠病毒株將列為「引發疑慮變種」，因科學家發現它的傳播速度比原來的變種病毒 更快。

英國 廣播公司（BBC）稍早報導，科學家建議把這種最先在印度發現的變種病毒B.1.617.2列為「引發疑慮變種」（variant of concern），並說英國上週感染這種變種病毒的確診病例數是202例，如今已增至超過500例。

維康桑格研究院（Wellcome Sanger Institute）負責2019冠狀病毒疾病基因組計畫的主任巴瑞特 （Jeff Barrett）表示，英國與全球各地出現大量B.1.617.2確診病例，「與這種變種病毒比去年較早的病毒種傳播速度更快是一致的」。

巴瑞特說：「（B.1.617.2的）傳染力可能與在英國境內大流行的B.117肯特（B.117 Kent）變種病毒不相上下。」他所指的是在英格蘭東南部肯特郡發現的病毒株，這種病毒株釀成英國第2波疫情。

B.1.617.2的原始變種病毒B.1.617去年10月首度現蹤，但英格蘭公共衛生署歸類為3種不同的亞型，這3種亞型的變異略有不同。

其他引發疑慮變種病毒還包括肯特變種病毒，以及源自南非與巴西的變種。巴瑞特另表示，有關現有疫苗對於這些變種病毒防護效力的實際研究，已取得令人感到放心的可靠證據，這些研究顯示「疫苗持續有效」。