路透：印度暫停進口中wifi模組 小米、OPPO、vivo中箭

印度暫停批准從中國進口wifi模組，導致戴爾、惠普、小米、OPPO、vivo及聯想等廠商的新產品發布被迫推遲。Getty Images

路透社7日援引知情人士發布獨家消息稱，印度 已連續數月暫停批准從中國 進口wifi模組，導致戴爾、惠普、小米 、OPPO、vivo及聯想等廠商的新產品發布被迫推遲。

消息人士稱，從中國進口任何搭載wifi模組的電子設備成品，包括藍牙音箱、無線耳機、智能手機、智能手表及筆記型電腦都被推延。

印度通信部下屬無線規劃與協調局（WPC）至少從去年11月以來就暫停批准從中國進口wifi模組的申請。自那以來，來自美國、中國、韓國企業的80多份申請都在等待WPC批准，甚至一些印度企業的申請也在等待批准。

報導稱，戴爾、惠普、小米、OPPO、vivo和聯想均未回覆置評請求。此外，印度通信部也沒有回應置評請求。

過去一段時間，印度政府對陸企的打壓似乎仍在繼續。印度政府5月4日發布公告，允許愛立信、諾基亞、三星等全球電信設備制造商參與該國5G商用試驗。華為、中興等中資公司不在此列。

中國駐印大使館回應，對中國電信企業未獲批准參與同印度電信業務營運商開展5G通信實驗表示關切和遺憾。將中國電信企業排除在合作之外的做法既損害了企業的正當權益，阻礙印營商環境改善，不利於其相關產業創新發展。