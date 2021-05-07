日相：疫苗是防疫關鍵 目標一天施打百萬劑

日本首相菅義偉今晚召開記者會說明延長緊急事態宣言至31日的理由。他表示，防疫關鍵是接種疫苗，要加速疫苗接種作業，目標是一天施打100萬劑。美聯社

日本 首相菅義偉今晚召開記者會說明延長緊急事態宣言至31日的理由。他表示，防疫關鍵是接種疫苗 ，要加速疫苗接種作業，目標是一天施打100萬劑。

為避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，日本政府今天決定，東京都、大阪府、兵庫縣、京都府等4都府縣實施的「緊急事態宣言」解禁日從5月11日延長到5月31日。此外，從12日起追加愛知、福岡這2縣，總共6都府縣適用緊急事態宣言。

菅義偉今晚在首相官邸（行政中心）召開記者會表示，原訂本月11日到期的緊急事態宣言將延長至5月31日。他表示，疫情遲遲未平息，防疫的關鍵是疫苗，有更多人接種疫苗，人民才能恢復日常安居樂業的生活。

他說，從下週開始，全國的自治體將開始大規模為民眾接種疫苗，5月24日起，東京、大阪的大規模接種中心將開始啟用，目標是一天完成100萬劑疫苗接種，希望在7月底以前，讓有意願接種疫苗的所有年長者完成2次接種。中央政府將設法協助自治體進行接種作業。

有關疫苗接種，菅義偉強調自己會當領頭羊，讓疫苗接種的作業加速進行。他說，正與美國生技公司莫德納（Moderna）、諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax Inc）協商，要從這兩家公司引進日本明年所需的疫苗共2億劑。

被媒體問到預定今年夏天舉行的東京奧運 暨帕運，菅義偉表示，他知道很多人對舉辦東奧感到憂心，但美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）已同意針對參賽選手團無償提供疫苗。因此，他認為要守護人民的性命與健康，舉辦一場安全安心的東奧是有可能的，會好好籌備。

此外，菅義偉表示，目前日本重症者、死亡人數持續急速增加，東京、大阪的重症者當中，20多歲至50多歲的年齡層所占比例增高。抑制年輕世代染疫以免波及高風險年長者是很重要的課題。

他說，印度目前疫情急遽擴大，也被發現有新的變種病毒株。因此，目前針對來自印度、巴基斯坦以及尼泊爾的入境人士，日本將要求做3次檢查以及入境日本6 天內要待在防疫旅館，以加強邊境管制。