美疫苗過剩？加拿大人不惜坐飛機跨境到美國接種

加拿大由於疫苗供應不穩，不少加拿大人開始飛往美國跨境接種疫苗。路透

美國 已有近三成人口完成接種兩劑新冠肺炎疫苗 ，全美疫苗需求逐漸下降，反觀鄰國加拿大 由於疫苗供應不穩，不少加拿大人開始飛往美國跨境接種疫苗。

路透報導，疫苗供應穩定的美國，已有近三分一人口完成接種；但加拿大3800萬人口中，只有3%人口完成兩劑疫苗接種，僅34%已注射首劑疫苗，當局為了紓緩緊張的疫苗供應，容許國民在注射兩劑疫苗之間，相隔時間長達四個月，但被質疑成效。

在美國從事房地產業務、37歲的加拿大人西蒙斯（Jimmy Simmons），仍不被列入安大略省的優先接種名單，他眼見在多倫多病童醫院照顧新冠患者的醫科生女友，也只能接種首劑疫苗，便決心飛往美國接種，「我希望這（疫情）疾病能結束，為了實現目標，我需要接種疫苗。」目前身處紐約的他，已在4日接種首劑疫苗。

來自安大略省、37歲的大衛（David）表示，他和女友沒有預約，只展示在德州的飯店地址後，就能夠在當地接種疫苗。當他們接種第二劑疫苗時，發現現場根本沒有人排隊接種，大衛說，「在人們死於疫情的同時，他們（美國）可能正在拋棄疫苗，這有點不道德。」

住在加拿大魁北克市的31歲德阿穆斯（Andrew D’Amours）與他的商業夥伴，上月在美國達拉斯接種了嬌生疫苗，「當時，我們預約了一間雜貨店內藥房（注射疫苗），訂了明天、即周五的航班，周六早上就接種到了。」他表示，如果兩人分擔酒店和機票費用，每人只需750加元。

加拿大仍然不鼓勵出境旅行，民眾回國後須要接受14天隔離和病毒檢測，但德阿穆斯表示這「很值得」，「如果你想旅遊，如果你想完成接種，你可以很容易且安全地做到」。