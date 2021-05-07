我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

美疫苗過剩？加拿大人不惜坐飛機跨境到美國接種

編譯徐榆涵／即時報導
加拿大由於疫苗供應不穩，不少加拿大人開始飛往美國跨境接種疫苗。路透
加拿大由於疫苗供應不穩，不少加拿大人開始飛往美國跨境接種疫苗。路透

美國已有近三成人口完成接種兩劑新冠肺炎疫苗，全美疫苗需求逐漸下降，反觀鄰國加拿大由於疫苗供應不穩，不少加拿大人開始飛往美國跨境接種疫苗。

路透報導，疫苗供應穩定的美國，已有近三分一人口完成接種；但加拿大3800萬人口中，只有3%人口完成兩劑疫苗接種，僅34%已注射首劑疫苗，當局為了紓緩緊張的疫苗供應，容許國民在注射兩劑疫苗之間，相隔時間長達四個月，但被質疑成效。

在美國從事房地產業務、37歲的加拿大人西蒙斯（Jimmy Simmons），仍不被列入安大略省的優先接種名單，他眼見在多倫多病童醫院照顧新冠患者的醫科生女友，也只能接種首劑疫苗，便決心飛往美國接種，「我希望這（疫情）疾病能結束，為了實現目標，我需要接種疫苗。」目前身處紐約的他，已在4日接種首劑疫苗。

來自安大略省、37歲的大衛（David）表示，他和女友沒有預約，只展示在德州的飯店地址後，就能夠在當地接種疫苗。當他們接種第二劑疫苗時，發現現場根本沒有人排隊接種，大衛說，「在人們死於疫情的同時，他們（美國）可能正在拋棄疫苗，這有點不道德。」

住在加拿大魁北克市的31歲德阿穆斯（Andrew D’Amours）與他的商業夥伴，上月在美國達拉斯接種了嬌生疫苗，「當時，我們預約了一間雜貨店內藥房（注射疫苗），訂了明天、即周五的航班，周六早上就接種到了。」他表示，如果兩人分擔酒店和機票費用，每人只需750加元。

加拿大仍然不鼓勵出境旅行，民眾回國後須要接受14天隔離和病毒檢測，但德阿穆斯表示這「很值得」，「如果你想旅遊，如果你想完成接種，你可以很容易且安全地做到」。

疫苗 美國 加拿大

上一則

AZ疫苗血栓疑雲未散 傳英國讓40歲以下選用他牌

下一則

另類要塞 南韓「白頭大幹」藏著種子金庫

延伸閱讀

AZ疫苗血栓疑雲未散 傳英國讓40歲以下選用他牌

AZ疫苗血栓疑雲未散 傳英國讓40歲以下選用他牌
拜登擬棄疫苗專利 共和黨狂轟「讓中國得利」

拜登擬棄疫苗專利 共和黨狂轟「讓中國得利」
伊凡卡打了第2針 川普家庭首位公開接種完成

伊凡卡打了第2針 川普家庭首位公開接種完成
疫苗供過於求 南加橙縣關閉多處大型接種站 洛縣不關

疫苗供過於求 南加橙縣關閉多處大型接種站 洛縣不關

熱門新聞

中國的長征五號B遙二運載火箭4月29日將「天和號」太空站核心艙送進低地軌道後，核心節據指可能將在未來幾天「失控再入」地球大氣層。美聯社

長征火箭未來幾天將「失控再入」專家：中方疏忽了

2021-05-04 08:36
印度裔傳染病專家卡比拉3日因染疫病逝，他生前曾接種兩劑輝瑞疫苗，但仍不敵印度變異病毒。擷自推特

接種2劑疫苗不敵變種病毒 印度裔傳染病專家病逝

2021-05-04 12:10
英國哈利王子的妻子梅根與兒子亞契，攝於2020年5月。梅根曾在重磅專訪聲稱亞契的膚色是他沒能獲封「王子」頭銜的原因之一，但跟夫婦倆關係友好的傳記作家史考比在近日播出的紀錄片承認，梅根「搞錯她對王室章程的解釋」。路透

亞契無王子頭銜涉及膚色？梅根傳記作家承認：她錯了

2021-05-01 07:00
印度新冠疫情嚴重，日增40多萬例確診，創世界新高。圖為上周印度大城孟買市，居民排隊等候接種疫苗。(美聯社)

印度單日死3500人、確診逾40萬 佛奇：快鎖國打疫苗

2021-05-01 23:06
印度媒體報導，日前有遺體在等待火化期間，遭闖入火葬場的一隻流浪狗啃食，部分臉龐硬生消失，引爆印度民眾對園區業者的熊熊怒火。美聯社

等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」

2021-05-02 17:34
梅根與哈利還沒能得到皇室重要成員們的原諒。（路透資料照片）

哈利與梅根慘了？英媒：查理和威廉父子「懲處」正開始

2021-05-04 20:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世