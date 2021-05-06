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荷蘭紅燈區走入歷史？當局計畫建「色情中心」取而代之

編譯張君堯／即時報導
荷蘭首都阿姆斯特丹「紅燈區」是合法性交易區，也是當地熱門景點、遊人如織，阿姆斯特頒市長年初曾提議將紅燈區遷至他處，並計畫建立一座5層樓高的「色情中心」，為性工作者提供更好的環境。取材自推特
荷蘭首都阿姆斯特丹「紅燈區」是合法性交易區，也是當地熱門景點、遊人如織，阿姆斯特頒市長年初曾提議將紅燈區遷至他處，並計畫建立一座5層樓高的「色情中心」，為性工作者提供更好的環境。取材自推特

荷蘭首都阿姆斯特丹「紅燈區」是合法性交易區，也是當地熱門景點、遊人如織，阿姆斯特頒市長年初曾提議將紅燈區遷至他處，並計畫建立一座5層樓高的「色情中心」，為性工作者提供更好的環境。

阿姆斯特丹市長霍爾斯瑪（Femke Halsema）近日向市議會提交一份文件，其中詳細闡述這項有5000平方公尺規模的建築計畫，該「色情中心」內含2座酒吧、100個小包廂和一個脫衣舞廳，當局正尋求商業夥伴共同打造。

阿姆斯特丹紅燈區位在市中心運河旁，鄰近碼頭，許多性交易場所位處狹窄巷弄之間，荷蘭基督教民主黨（CDA）與基督教聯盟（Christen Unie）長期呼籲關閉阿姆斯特丹紅燈區，而今年1月28日的市政會議上，他們獲得荷蘭總理呂特（Mark Rutte）所屬政黨「自由民主人民黨」（VVD）、工黨（PvdA）、綠黨（The Greens）等多個政黨的支持，並批准了霍爾斯瑪「紅燈區升級」的計畫。

由於紅燈區為熱門旅遊景點，但遊客素質參差，時常出現不尊重性工作者或騷擾櫥窗女郎的行為，霍爾斯瑪希望這項新計畫能改善性工作者的處境，目前已尋覓到9個適合地點，且屆時可能會以收取門票的方式入場。

然而，這個計畫一提出就遭新成立的遊說團體「紅燈聯盟」（Red Light United）反對，指出他們調查紅燈區170位女性性工作者，其中9成希望繼續待在原處工作，包括最大的知名紅燈區德瓦倫（De Wallen）。

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