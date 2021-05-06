印度日增41萬人染疫 第2波疫情從都市擴至偏鄉

印度今天通報，新增41萬2262人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與3980人病歿，雙雙創單日新高紀錄。歐新社

印度 今天通報，新增41萬2262人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與3980人病歿，雙雙創單日新高紀錄。第2波疫情 重創醫療系統，從都市到廣闊鄉村地區全都無法倖免。

路透社報導，全球人口第2大國印度，已超過2100萬人確診，23萬168人病歿。

不斷湧入的病患讓各家醫院苦於病床與氧氣短缺，世界衛生組織（WHO）在每週報告中指出，全球上週通報的新增感染數與病歿數，印度就分別占了近半與1/4。

醫學專家認為，印度實際染疫與病歿人數，可能是官方數據的5到10倍。

印度疫情危機，都市地區最嚴重的是首都新德里，但在相當於印度13億人口中7成居住地的鄉村地區，有限的公共醫療構成更多挑戰。

一個人權慈善組織的實地協調工作人員庫瑪（Suresh Kumar）說：「鄉村地區情勢變得非常危險。」

在該組織於人口約2億人北方省（Uttar Pradesh）境內服務的一些村落，庫瑪說：「幾乎每兩戶就一定有人死亡。」

他說：「人們很害怕，蜷縮在家中發燒、咳嗽，這都是感染新型冠狀病毒的症狀，但因為資訊不足，許多人都以為是季節性流感。」

印度政府首席科學顧問維杰拉科萬（K. VijayRaghavan）已警告，第3波疫情蠢蠢欲動。他昨天在記者會上說：「鑒於病毒高度傳播，第3波疫情無可避免。」

然而就在感染人數飆升之際，作為疫苗 生產大國的印度，卻因疫苗供應和配送問題，接種率大幅下降。

此外，法新社報導，一名要求匿名政府高官說：「我們從過去到現在一直都面臨氧氣匱乏問題。如果我們能取得更多氧氣，就能挽救更多生命。」

「印度時報」（Times of India）今天報導，南部清奈市（Chennai）附近一所醫院，由於氧氣管線壓力下降，一夜間造成11名病患身亡，這是一連串類似事件的最新一起。

與此同時，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）也呼籲國際「緊急」行動，遏止南亞各地「不斷惡化的人類災難」。

IFRC特別強調尼泊爾的例子，指出許多醫院人滿為患，如今每天湧入的COVID-19病患是一個月前的57倍。