我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

衝擊堪比運河卡船 多國港口禁印度船員換班船舶入港

編譯葉亭均／綜合報導
包括新加坡在內，多國港口禁止印度船員換班船舶入港。（路透）
包括新加坡在內，多國港口禁止印度船員換班船舶入港。（路透）

印度新冠病毒新一波的嚴重疫情已衝擊國際航運業，原因是船員染上疾病，而數個港口拒絕這些船隻進入。

金融時報報導，根據海事當局的公告，包括新加坡和阿拉伯聯合大公國的富吉拉已禁止近期曾輪換船員、而船員來自印度的船舶入港。另據船舶管理公司Wilhelmsen Ship Management，中國舟山禁止在過去三個月內曾到過印度或孟加拉的任何船舶或船員入港。

航運業主管還表示，儘管這些來自印度的船員在登船前進行隔離檢疫而且篩檢為陰性，但後來登船後篩檢又呈陽性。

供應船員的新加坡海事業者Synergy Marine Group執行長Rajesh Unni表示：「此前，我們發生過船上有一或兩人感染。如今，我們面臨的情況是一整船非常迅速被感染，這代表船隻本身停擺了。」

印度5日公布單日有超過38萬新增新冠病例，約3800死亡案例，病例數激增已突破全球紀錄，也癱瘓了當地醫療體系。

南非港口當局表示，一艘來自印度、本周抵達南非港口德班的船隻被隔離，原因是有14名菲律賓籍船員的新冠病毒篩檢呈現陽性。該船的輪機長已因心臟病死亡。

印度、菲律賓和中國是全球最大船員來源國。根據國際海運總會的數據，全球估計160萬名船員中，約有24萬名來自印度。

新加坡已經擴大禁令，把禁止入境的船員對象納入來自巴基斯坦和孟加拉等國的船員。

航運業主管警告，這些限制可能會在已經運能繃緊的船運產業中產生連鎖衝擊。根據聯合國資料，80%的全球貿易都靠航運。

代表船員管理產業的InterManager公司總裁歐尼爾（Mark O'Neil）表示，3月的蘇伊士運河貨輪擱淺事件造成運河堵塞，也無法和無法輪換船員造成的供應鏈中斷影響相比。

印度 新加坡 篩檢

上一則

威廉王子與凱特 開YouTube頻道啦 首支爆笑

下一則

漁權糾紛 法國威脅切斷英島嶼電力 英派巡邏艦反制

延伸閱讀

印度疫情失控 中手機廠恐面臨產能、供應鏈雙殺

印度疫情失控 中手機廠恐面臨產能、供應鏈雙殺
6確診1重症 台駐印度人員恐慌 外交部慢半拍

6確診1重症 台駐印度人員恐慌 外交部慢半拍
G7外長會議2名印度官員確診 印代表團自主隔離

G7外長會議2名印度官員確診 印代表團自主隔離
印度增3780死再創高 專家估會更嚴重 7月底死亡破百萬

印度增3780死再創高 專家估會更嚴重 7月底死亡破百萬

熱門新聞

中國的長征五號B遙二運載火箭4月29日將「天和號」太空站核心艙送進低地軌道後，核心節據指可能將在未來幾天「失控再入」地球大氣層。美聯社

長征火箭未來幾天將「失控再入」專家：中方疏忽了

2021-05-04 08:36
印度裔傳染病專家卡比拉3日因染疫病逝，他生前曾接種兩劑輝瑞疫苗，但仍不敵印度變異病毒。擷自推特

接種2劑疫苗不敵變種病毒 印度裔傳染病專家病逝

2021-05-04 12:10
英國哈利王子的妻子梅根與兒子亞契，攝於2020年5月。梅根曾在重磅專訪聲稱亞契的膚色是他沒能獲封「王子」頭銜的原因之一，但跟夫婦倆關係友好的傳記作家史考比在近日播出的紀錄片承認，梅根「搞錯她對王室章程的解釋」。路透

亞契無王子頭銜涉及膚色？梅根傳記作家承認：她錯了

2021-05-01 07:00
印度新冠疫情嚴重，日增40多萬例確診，創世界新高。圖為上周印度大城孟買市，居民排隊等候接種疫苗。(美聯社)

印度單日死3500人、確診逾40萬 佛奇：快鎖國打疫苗

2021-05-01 23:06
印度媒體報導，日前有遺體在等待火化期間，遭闖入火葬場的一隻流浪狗啃食，部分臉龐硬生消失，引爆印度民眾對園區業者的熊熊怒火。美聯社

等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」

2021-05-02 17:34
梅根與哈利還沒能得到皇室重要成員們的原諒。（路透資料照片）

哈利與梅根慘了？英媒：查理和威廉父子「懲處」正開始

2021-05-04 20:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世