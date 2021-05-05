衝擊堪比運河卡船 多國港口禁印度船員換班船舶入港

包括新加坡在內，多國港口禁止印度船員換班船舶入港。（路透）

印度 新冠病毒新一波的嚴重疫情已衝擊國際航運業，原因是船員染上疾病，而數個港口拒絕這些船隻進入。

金融時報報導，根據海事當局的公告，包括新加坡 和阿拉伯聯合大公國的富吉拉已禁止近期曾輪換船員、而船員來自印度的船舶入港。另據船舶管理公司Wilhelmsen Ship Management，中國舟山禁止在過去三個月內曾到過印度或孟加拉的任何船舶或船員入港。

航運業主管還表示，儘管這些來自印度的船員在登船前進行隔離檢疫而且篩檢 為陰性，但後來登船後篩檢又呈陽性。

供應船員的新加坡海事業者Synergy Marine Group執行長Rajesh Unni表示：「此前，我們發生過船上有一或兩人感染。如今，我們面臨的情況是一整船非常迅速被感染，這代表船隻本身停擺了。」

印度5日公布單日有超過38萬新增新冠病例，約3800死亡案例，病例數激增已突破全球紀錄，也癱瘓了當地醫療體系。

南非港口當局表示，一艘來自印度、本周抵達南非港口德班的船隻被隔離，原因是有14名菲律賓籍船員的新冠病毒篩檢呈現陽性。該船的輪機長已因心臟病死亡。

印度、菲律賓和中國是全球最大船員來源國。根據國際海運總會的數據，全球估計160萬名船員中，約有24萬名來自印度。

新加坡已經擴大禁令，把禁止入境的船員對象納入來自巴基斯坦和孟加拉等國的船員。

航運業主管警告，這些限制可能會在已經運能繃緊的船運產業中產生連鎖衝擊。根據聯合國資料，80%的全球貿易都靠航運。

代表船員管理產業的InterManager公司總裁歐尼爾（Mark O'Neil）表示，3月的蘇伊士運河貨輪擱淺事件造成運河堵塞，也無法和無法輪換船員造成的供應鏈中斷影響相比。