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泰王又當爸 某嬪妃誕下小王子 王后、貴妃地位受威脅

編譯徐榆涵／即時報導
泰王與貴妃詩妮娜。Getty Images
泰王與貴妃詩妮娜。Getty Images

現年68歲的泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）據傳又再度當爸，且這次是由一位從未曝光過的妃子，秘密為泰王誕下一名小王子。值得注意的是，王后素提達和貴妃詩妮娜目前都膝下無子，地位是否會備受威脅，廣受外界關注。

長年關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）日前發推文指出，泰王的一名後宮妃子近日在德國巴伐利亞生下一名小王子，母子倆隨後被送到瑞士的瓦爾德格酒店（Hotel Waldegg）居住。

根據德國《Blick》報導也指出，當素提達還是「小三」的時候，也曾被瓦吉拉隆功藏在這間飯店裡居住，直到2019年被扶正後才返回泰國登上后位。

泰王后宮中有20多位嬪妃，膝下有5名兒子，但僅有現年16歲的提幫功（Dipangkorn Rasmijoti）是合法繼承人，提幫功是泰王與第三任妻子、廢太子妃西拉米（Srirasmi Suwadee）所生。外界都在猜測，剛產下小王子的妃子是否能「母憑子貴」，使得至今尚未有身孕的王后蘇堤達（Suthida）與貴妃詩妮娜（Sineenat）地位備受威脅。

提幫功王子是目前泰國王室唯一合法繼承人。截自YouTube
提幫功王子是目前泰國王室唯一合法繼承人。截自YouTube
泰王與第四任妻子王后素提達。路透
泰王與第四任妻子王后素提達。路透

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