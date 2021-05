澳婦人酒測值超標3倍 孫女慶生後輾過女兒拖行百米

英國 媒體《每日郵報》(Daily Mail)報導,澳洲 58歲婦人帕爾茉(Dale Palmer)在兒子凱爾(Kyle)21歲慶生會後,竟酒醉駕車撞傷27歲女兒琪莉(Keely),並在琪莉還有意識時將她拖行100公尺。

目擊鄰居表示琪莉當時痛苦地哭喊尖叫,稱畫面「令人震驚」。急救人員趕赴現場,花了一個多小時來解救困在車輪下方的琪莉。琪莉的腿部和手臂受傷嚴重,被緊急送往醫院,目前仍無法說話。

A young woman is in a serious condition after been hit by a car and dragged down a road in Sydney’s south. Her mother has been charged over the incident. @hayleyefrancis #9News pic.twitter.com/L7b8ILXtCF