澳婦人酒測值超標3倍 孫女慶生後輾過女兒拖行百米

英國 媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲 58歲婦人帕爾茉（Dale Palmer）在兒子凱爾（Kyle）21歲慶生會後，竟酒醉駕車撞傷27歲女兒琪莉（Keely），並在琪莉還有意識時將她拖行100公尺。

目擊鄰居表示琪莉當時痛苦地哭喊尖叫，稱畫面「令人震驚」。急救人員趕赴現場，花了一個多小時來解救困在車輪下方的琪莉。琪莉的腿部和手臂受傷嚴重，被緊急送往醫院，目前仍無法說話。

A young woman is in a serious condition after been hit by a car and dragged down a road in Sydney’s south. Her mother has been charged over the incident. @hayleyefrancis #9News pic.twitter.com/L7b8ILXtCF — 9News Sydney (@9NewsSyd) May 2, 2021

一位鄰居萊恩（Ryan）指出他聽到屋裡傳來音樂聲，但沒聽到衝突聲，凌晨2:30警車聲驚醒他。萊恩表示：「帕爾茉一家看起來像幸福的家庭，我總能看到他們家有個高個兒在前方花園裡活動，孩子們總跑去搭船。肇事的女人可能送孩子們下車又折返。」

警方發現帕爾茉酒測值超標3倍，指控她因危險駕駛造成嚴重的人身傷害，已吊銷駕照 ，在上月28日開庭後暫時交保。