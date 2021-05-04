韓國拚2024開通首都圈高速地鐵 打造30分鐘通勤網

韓國5000萬人口約半數集中於首爾、仁川、京畿道的首都圈內。(美聯社)

韓國政府4月公開將用於首都圈廣域急行鐵道（GTX）A路線的模擬車廂，這款最高時速達180公里的電車可將首都圈通勤時間從一小時以上縮短至30分鐘內，目標在2024年完工開通。

韓國5000萬人口約半數集中於首爾、仁川、京畿道的首都圈內，許多無法負荷首爾高昂房租的上班族會選擇住在鄰近京畿道地區，每天上下班通勤尖峰時段無論是地鐵 或平面道路總是人滿為患，可能長達2小時的通勤時間也是許多通勤族的噩夢。

因應首都圈通勤需求，韓國政府自2010年開始討論規劃建設廣域急行鐵道（GTX），其中連接位於首爾西北近郊、京畿道坡州市至首爾都心，再至西南近郊華城市的A路線2019年6月動工，目標在2024年6月底完工，全長約83公里。

韓國建設技術研究院次世代基礎建設研究中心長金昌瑢說明，韓國地質穩固，有利地下建設，「基本上越深越安全」，加上考慮路線經住宅區，GTX首次以全地下形式規劃，平均深度在地下40公尺，最深可達60公尺，是目前韓國最深的地鐵路線。

GTX一般運行時速約在100公里，現有路線運行時速約只有30、40公里，可大幅縮短首都圈交通往來時間，以華城東灘站至首爾都心三成站為例，所需時間可從一小時以上減至20分鐘左右。A路線開通後預估單日載客量將達23到25萬人次。

負責製造GTX車廂的現代樂鐵鐵道系統事業室長曹沆表示，為符合通勤高乘載需求，GTX車廂採兩排平行座位設計，中間空出站立空間，承重也經特別設計，8節車廂約能搭載1062人。為減輕高速列車交會時相對速度可能造成乘客耳壓不適，車門採用與高鐵相同的氣密裝置。

韓國國土交通部4月20日至5月6日在首爾、京畿道展示GTX模擬車廂，內建3種握桿、座椅及懸吊握把方案，供民眾先行體驗，投票 選出最符合實際需求的樣式。