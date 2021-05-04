世衛秘書長譚德塞擬尋求連任 料將成「領導抗疫公投」

新聞網站Stat News披露，世界衛生組織秘書長譚德塞打算競選連任。(美聯社)

美國保健新聞網站Stat News披露，領導全球對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的世界衛生組織秘書長譚德塞 打算競選連任，但美國與他有嫌隙且中國 不見得會力挺。

現年56歲的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾經擔任祖國衣索比亞外長與衛生部長，不過尚未公開宣布是否尋求連任。

但接近譚德塞的不具名消息來源向Stat News透露，明年任期屆滿的譚德塞打算拚連任；世衛 組織（WHO）以電郵答覆法新社的詢問，並未明確指出譚德塞是否要競選連任，僅說提名候選人時程自上個月展開。

譚德塞是在2017年當選世衛秘書長，並且是執掌此聯合國（UN）衛生機構的首位非洲人，世衛秘書長任期5年一任最多可做兩任，不論是首任或續任都必須經會員國票選。

Stat News報導稱，目前還不清楚是否有人會跳出來，挑戰打算尋求連任的譚德塞。

路透社報導，多個外交官分析，來自非洲國家的支持將是譚德塞能否順利連任的關鍵，並質疑衣索比亞會不會相挺。這個東非國家上回提名他角逐世衛秘書長。

去年11月衣索比亞爆發內戰，譚德塞的老家泰格瑞省（Tigray）執政黨泰格瑞人民解放陣線（TPLF）與政府軍交火。

這些外交官表示，衣索比亞軍方指控，譚德塞替泰格瑞人民解放陣線獲取武器與外交支持。不過譚德塞否認，去年內戰期間曾選邊站。

此外，美國前總統川普（Donald Trump）主政期間，曾指控譚德塞與世衛組織「以中國為中心」（China Centric），儘管譚德塞與中國矢口否認，但當時美國停止對世衛的捐助，同時啟動退出世衛組織程序。

而拜登（Joe Biden）今年1月20日就任後隨即宣布，美國仍是世衛組織會員國，將履行對世衛捐助義務，同時致力改革世衛。

譚德塞與美國有過節，近來與中國也產生嫌隙，Stat News報導，因他堅持針對疫情源頭展開詳盡調查，觸怒中國，雖然中國不是主導世衛組織運作的主要會員國，但惹怒北京可能導致中國扯後腿。

不過，因全球仍致力對抗源自中國武漢的疫情，中國可能無法理直氣壯動員相挺。