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馬雅原住民長達數世紀受苦 墨西哥政府正式致歉

中央社墨西哥市3日綜合外電報導
墨西哥總統羅培茲歐布拉多3日對馬雅原住民數世紀來遭到的「恐怖虐待」致上歉意。圖為總統羅培茲歐布拉多在馬雅傳統文化的建築前。（圖取自facebook.com/lopezobrador.org.mx）
墨西哥總統羅培茲歐布拉多3日對馬雅原住民數世紀來遭到的「恐怖虐待」致上歉意。圖為總統羅培茲歐布拉多在馬雅傳統文化的建築前。（圖取自facebook.com/lopezobrador.org.mx）

墨西哥政府3日對馬雅（Maya）原住民數世紀來遭到的「恐怖虐待」，正式致上歉意。

今年是西班牙征服500周年，也是墨西哥獨立200年，墨西哥舉辦了系列活動，總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）對馬雅人致歉也是其中一環。

羅培茲歐布拉多表示：「我們對馬雅人在征服期間遭到個人、國家與外國當局的恐怖虐待，致上最誠摯的歉意。」

他在瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei ）的陪同下，參加東南部昆塔納羅州（Quintana Roo）的儀式。

羅培茲歐布拉多特別提到1847至1901年的「階級戰爭」（Caste War），當時那場原住民的反抗，據信造成約25萬人喪命。

他的政府也承認種族歧視與漠視，持續折磨著少數族裔。

內政部長桑傑士（Olga Sanchez）說：「我們對墨西哥的馬雅人致歉…對歷史上針對他們做的錯事，以及他們至今仍在遭受的歧視致歉。」

瓜地馬拉境內也有大量馬雅人，賈麥岱表示，過去的奴役與戰爭，現在已被暴力與移民等問題取代。

墨西哥 種族歧視 內政部

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