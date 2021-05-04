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世衛發布中國國藥疫苗評估報告 曝效力安全不足

世衛發布中國國藥疫苗評估報告 曝效力安全不足

中央社台北4日電
世界衛生組織發布對中國國藥集團新冠疫苗的評估報告，指該疫苗對60歲以上與合併症人群的保護效力與安全性不足。(美聯社)
世界衛生組織發布對中國國藥集團新冠疫苗的評估報告，指該疫苗對60歲以上與合併症人群的保護效力與安全性不足。(美聯社)

世界衛生組織昨天發布對中國國藥集團COVID-19疫苗的評估報告，雖然肯定對18至59歲人群具有高保護效力（78.1%），但也揭露該疫苗對60歲以上與合併症人群的保護效力與安全性不足。

世衛正在評估是否批准兩款中國疫苗的緊急授權，一是國藥集團北京生物疫苗（Sinopharm BBIBP-CorV），另一款是科興疫苗（Sinovac）。其中，國藥疫苗是否獲批，預計本周結束前宣布。

世衛免疫戰略諮詢專家組（SAGE）13日發布對國藥疫苗的評估報告指出，國藥疫苗已經在45個國家或地區獲得授權在18歲及以上成人使用，透過緊急使用計畫已經接種了6500萬劑。

據報告，SAGE取得國藥疫苗3組臨床數據，包括中國一期與二期安全性試驗、阿拉伯聯合大公國等4個國家三期臨床試驗以及中國三期橋接試驗。

報告指出，國藥疫苗在三期試驗結果顯示，對18至59歲人群的保護效力達78.1%，預防住院效力78.7%；但在60歲以上人群、重症病患、合併症患者（comorbidities），則被列為「不可估計」，報告顯示上述數據明顯不足。

在安全性方面，報告指臨床試驗數據沒有發現安全隱憂，而中國當局提供的數據顯示，截至2020年12月30 日，中國590萬人接種後，報告了1453起不良反應事件，未有死亡案例。

報告指出，國藥疫苗在重症保護率、保護持續時間、加強劑必要性、對變種病毒株保護率、懷孕安全性、老年人及患有基礎疾病人群保護率、罕見不良反應監測等，仍有待進一步臨床試驗。

報告最後評估，18至59歲人群在接種兩劑國藥疫苗後的保護效力是「高度可信」，安全性是「中度可信」。

但針對60歲以上人群，報告指因為提供數據不足，保護效力評估為「低度可信」；安全性則是「可信度非常低」。

此外，針對共病症患者以及健康狀況增加的人群，接種國藥疫苗的保護效力及安全性，也都被SAGE列為「可信度非常低」。

SAGE發布國藥疫苗評估報告後，至截稿，中媒均未報導。

疫苗 國藥 中國

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