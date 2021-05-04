日本九州目擊光球從天而降 專家指應為火球流星
日本九州各地昨天晚間紛紛傳出目擊到「光球」從天而降。專家分析，這應是被稱為「火球」的明亮流星，是一年會發生好幾次的天文現象。
日本放送協會（NHK）報導，日本時間昨晚8時前後，社群網站紛紛出現許多民眾在福岡縣、熊本縣、長崎縣與佐賀縣等九州各地，目擊到「光球」從天而降的訊息。
NHK在福岡市中央區與長崎縣南島原市等地設置的攝影機，也拍攝到非常明亮的「光球」劃過天際的畫面。
3日夜、上空を光の玉のようなものが流れ落ちるのが福岡県や長崎県など九州の各地で目撃されました。「火球」と呼ばれる明るい流れ星とみられます。https://t.co/qYHk6BU6Id— NHKニュース (@nhk_news) May 4, 2021
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位於鹿兒島縣薩摩川內市的「SENDAI宇宙館」館長今村聰表示，這應該是被稱為「火球」的明亮流星，是因宇宙塵粒或小行星的碎片等高速進入地球大氣層時，高溫燃燒而發出強光。
今村說，「火球」是一年會發生好幾次的天文現象，這次民眾目擊到的「光球」，正式名稱應是「火球」。
根據台北天文館，流星是當散布在地球軌道附近塵粒以高速進入大氣層時，高溫發光所產生的現象，若亮度達-4等以上、比任何行星還亮的流星，稱為「火流星」；若亮度達到-14等以上、比滿月還亮，被稱為超亮火流星或「火球」。
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