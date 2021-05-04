日本九州目擊光球從天而降 專家指應為火球流星

日本九州各地昨天晚間紛紛傳出目擊到「光球」從天而降。(擷自NHK推特)

日本 九州各地昨天晚間紛紛傳出目擊到「光球」從天而降。專家分析，這應是被稱為「火球」的明亮流星，是一年會發生好幾次的天文現象。

日本放送協會（NHK）報導，日本時間昨晚8時前後，社群網站 紛紛出現許多民眾在福岡縣、熊本縣、長崎縣與佐賀縣等九州各地，目擊到「光球」從天而降的訊息。

NHK在福岡市中央區與長崎縣南島原市等地設置的攝影機，也拍攝到非常明亮的「光球」劃過天際的畫面。

位於鹿兒島縣薩摩川內市的「SENDAI宇宙館」館長今村聰表示，這應該是被稱為「火球」的明亮流星，是因宇宙塵粒或小行星的碎片等高速進入地球大氣層時，高溫 燃燒而發出強光。

今村說，「火球」是一年會發生好幾次的天文現象，這次民眾目擊到的「光球」，正式名稱應是「火球」。

根據台北天文館，流星是當散布在地球軌道附近塵粒以高速進入大氣層時，高溫發光所產生的現象，若亮度達-4等以上、比任何行星還亮的流星，稱為「火流星」；若亮度達到-14等以上、比滿月還亮，被稱為超亮火流星或「火球」。