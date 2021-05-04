長征火箭未來幾天將「失控再入」專家：中方疏忽了

中國的長征五號B遙二運載火箭4月29日將「天和號」太空站核心艙送進低地軌道後，核心節據指可能將在未來幾天「失控再入」地球大氣層。美聯社

中國的長征五號B遙二運載火箭4月29日將「天和號」太空 站核心艙送進低地軌道後，核心節（core stage）據指可能將在未來幾天「失控再入」（uncontrolled re-entry）地球大氣層，目前尚不清楚確切的墜落時間與地點，專家則擔心殘骸可能墜落到有人居住區。

衛報與SpaceNews綜合報導，長征五號B運載火箭完成任務後，現已進入一個臨時軌道，4日高度約300公里，正以約27600公里的時速，每90分鐘環繞地球運行一次，並被美軍標記為「2021-035B」。

據指長征五號B運載火箭核心節的高度自上周末下降近80公里，業餘地面觀測顯示它正在翻滾，且不受控制，也不可能預測最終降落地點。

哈佛大學天體物理中心學者麥道威爾（Jonathan McDowell）表示，這可能不是好事，「他們上次發射長征五號B火箭，結果是又大又長的金屬棒飛過天空，導致象牙海岸的數棟建築受損」。他說，「多數燒毀了，但這些巨大金屬塊擊中地面，我們運氣非常好，沒有人受傷」。

麥道威爾推測，長征五號B遙二運載火箭的最可能結果是落入海中，但部分碎片將撐過再入大氣層，成為「相當一架小飛機墜毀散落超過161公里」。

報導稱1990年後，就再也沒有超過10噸的物體被刻意留在軌道以失控再入，長征五號B運載火箭核心節則據信重約21噸，為史上最大的失控再入事件創造條件。麥道威爾指出，「壞消息是，這真的是中方疏忽了。只要是超過10噸的玩意，我們就不會刻意讓它們從天空不受控地墜落」。

根據目前運行軌道，長征五號B運載火箭越過地球的範圍北至紐約 、馬德里與北京 ，南至智利和紐西蘭威靈頓，可能在這一片區域內的任何地點進行再入。考慮到速率，路徑的一點小變化都會讓最終位置出現大差異。預期5月10日重返地球，前後不會超過兩天。

美軍追蹤2021-035B網站連結：https://orbit.ing-now.com/satellite/48275/2021-035b/cz-5b/