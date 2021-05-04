印度疫情慘烈 中國商人花3倍機票錢逃命

印度新冠疫情失控，專家預測印度實際感染人數要比公布的數字多三至五倍。新華社

印度 新冠疫情 失控，剛離開印度的中國 商人蒙姐表示，專家預測印度實際感染人數要比公布的數字多三至五倍應是真的，因為在印度即使確診也沒有溯源，沒有任何強制性核酸檢測。

封面新聞報導，鑑於印度疫情被指已失控，儘管疫情下一張回國機票暴漲至人民幣3萬多元（約4000多美元），漲幅約兩、三倍，蒙姐日前也買機票「逃」回中國。蒙姐乘坐的班機於上周降落上海浦東國際機場，這讓已在印度生活六年的她頓時如釋重負。

為了盡快返鄉，蒙姐選擇了一條幾乎「南轅北轍」的航線，先從印度飛到德國，然後再轉機飛回上海，全因人民幣3萬多元的價格下，一張機票炙手可熱。

而航程期間，蒙姐觀察到中印民衆的差異，例如幾乎每名中國乘客都穿防護服，用口罩、護目鏡、面罩，她為了避免上廁所更是9個小時完全沒有吃喝。印度乘客的心態完全不同，依舊吃吃喝喝。

在印度，蒙姐住在德里的衛星城古爾崗，當地是不少跨國公司總部所在地，故多數中資企業的員工也集中於當地。其所在小區算是一個中產階級聚集的社區，基本上每家都有一台血氧儀，但確診人數仍至少達到560人，每個人身邊都有認識的人確診。

同時，政府對醫療資源的分配陷入癱瘓，大量找不到床位的患者就只好躺在家中，她甚至經常看到血氧濃度只有80多的人不僅未住院，甚至連吸氧都解決不了，「有好幾個人之前還在尋找氧氣，沒幾天後沒了聲音，後來才知道已經去世了」。

不論貧富，印度都幾乎無法做到居家隔離，這是因印度人普遍都過大家族式生活，很易形成交叉感染，且貧富差距未讓病毒傳播出現斷層，很多傭人或鐘點工白天在富人家中工作，晚上就回到人員密集的貧民窟，形成防疫漏洞。