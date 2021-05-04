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墨西哥高架橋坍塌 列車出軌墜地 至少20死70傷

編譯中心／綜合報導
墨西哥市高架橋斷裂，導致行駛中的列車直接出軌墜地。歐新社
墨西哥市高架橋斷裂，導致行駛中的列車直接出軌墜地。歐新社

墨西哥政府表示，3日晚間，墨西市奧利沃斯車站（Olivos Station）附近一處高架鐵路橋樑崩塌，導致一輛行駛中的列車直接出軌並墜落地面，造成至少20人死亡、70人受傷。

當地媒體報導，墨西哥市捷運（Mexico City Metro）的高架橋於3日晚間10時30分左右倒塌，導致一列在高架橋上行駛的列車墜落地面，根據現場影片，有兩節車廂直接墜地，以幾近45度角卡在空中，當局已派出大量救難人員趕往現場，試圖尋找生還者跡象。

墨西哥市高架橋斷裂，導致行駛中的列車出軌墜落並壓毀地面車輛。取材自推特
墨西哥市高架橋斷裂，導致行駛中的列車出軌墜落並壓毀地面車輛。取材自推特

目前至少13人死亡、70人受傷，死傷人數預計持續攀升。路透
目前至少13人死亡、70人受傷，死傷人數預計持續攀升。路透

從監視器畫面可見，意外發生前，該座橋梁下方車流量很高，突然間橋梁崩塌並冒出火花，地面有不少車輛因此被擊中。

許多傷者坐臥在地上，等待送醫，救護車陸續將傷者送往墨西哥市的幾家醫院，死傷人數預計還會持續攀升。

中央社引述路透報導，墨西哥市市長薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）說，有20人罹難，49人住院…瓦礫堆下還有一輛車受困。

她推文表示：「很不幸地，有人傷亡。我正在現場支援設置指揮中心。」

墨西哥市捷運12號線是在現任外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）擔任市長時建造，他於2006年到2012年任職。12號線於2012年啟用，是當地捷運最新穎的一條路線，連接墨西哥市的西南部和東南部，由於路線標記為金黃色，又被稱為「黃金線」。

厄伯拉特推文表示：「今天發生的捷運事故是一起可怕的悲劇。我與受害者和他們的家屬同在。」

他還說：「當然，必須調查事故原因、釐清責任。我重申，我隨時可以配合政府，在必要事項上提供協助。」

墨西哥 捷運

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