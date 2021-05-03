莫德納與COVAX簽約5億劑新冠疫苗 第四季開始供應

美國藥廠莫德納3日與新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）達成協議，將提供多達5億劑的新冠肺炎疫苗。美聯社

美國 藥廠莫德納 （Moderna）3日與新冠肺炎疫苗 全球取得機制（COVAX）達成協議，將提供多達5億劑的新冠肺炎疫苗，以促進全球疫苗接種進度。

COVAX計畫的共同領導人全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI Alliance）在聲明中宣布，莫德納疫苗預估在今年最後一季開始供應給COVAX，年底前提供3400萬劑。2022年將再提供4億6600萬劑。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）在聲明中說，「這是一個重要的里程碑，因為我們正努力確保全世界民眾都可以使用我們的新冠肺炎疫苗」。

除了莫德納之外，阿斯特捷利康 （AstraZeneca）、輝瑞和嬌生都為COVAX提供疫苗。輝瑞年初同意提供多達 4000萬劑，嬌生也承諾將提供多達5億劑疫苗。

繼紐西蘭和法國後，美國上周也宣布，將與他國分享約6000萬劑美國製AZ疫苗，目前尚待FDA完成審核程序。瑞典3日也表示，將向COVAX提供100萬劑AZ疫苗，以幫助解決近期疫苗供應延遲問題。

COVAX計畫確保窮國獲得疫苗，費用由捐助者承擔。較富裕的國家可以通過這個計畫大量購買疫苗。但該計畫目前正面臨資金、供貨以及配送等問題。

COVAX目標是在今年分發至少20億劑疫苗，讓中低收入國家約20%人口能施打，截至目前，COVAX已提供約4900萬劑。