我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美新增病例一連3周減 達去年10月來最少單周病例

莫德納與COVAX簽約5億劑新冠疫苗 第四季開始供應

編譯徐榆涵／綜合報導
美國藥廠莫德納3日與新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）達成協議，將提供多達5億劑的新冠肺炎疫苗。美聯社
美國藥廠莫德納3日與新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）達成協議，將提供多達5億劑的新冠肺炎疫苗。美聯社

美國藥廠莫德納（Moderna）3日與新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）達成協議，將提供多達5億劑的新冠肺炎疫苗，以促進全球疫苗接種進度。

COVAX計畫的共同領導人全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI Alliance）在聲明中宣布，莫德納疫苗預估在今年最後一季開始供應給COVAX，年底前提供3400萬劑。2022年將再提供4億6600萬劑。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）在聲明中說，「這是一個重要的里程碑，因為我們正努力確保全世界民眾都可以使用我們的新冠肺炎疫苗」。

除了莫德納之外，阿斯特捷利康 （AstraZeneca）、輝瑞和嬌生都為COVAX提供疫苗。輝瑞年初同意提供多達 4000萬劑，嬌生也承諾將提供多達5億劑疫苗。

繼紐西蘭和法國後，美國上周也宣布，將與他國分享約6000萬劑美國製AZ疫苗，目前尚待FDA完成審核程序。瑞典3日也表示，將向COVAX提供100萬劑AZ疫苗，以幫助解決近期疫苗供應延遲問題。

COVAX計畫確保窮國獲得疫苗，費用由捐助者承擔。較富裕的國家可以通過這個計畫大量購買疫苗。但該計畫目前正面臨資金、供貨以及配送等問題。

COVAX目標是在今年分發至少20億劑疫苗，讓中低收入國家約20%人口能施打，截至目前，COVAX已提供約4900萬劑。

疫苗 莫德納 美國

上一則

歐盟藥管局評估 疫苗接種擴大至12到15歲青少年

延伸閱讀

FDA下周將授權輝瑞疫苗供12歲至15歲青少年使用

FDA下周將授權輝瑞疫苗供12歲至15歲青少年使用
洛市3日下午發送警報 提醒接種新冠疫苗

洛市3日下午發送警報 提醒接種新冠疫苗
為保護孩子安全 完全接種疫苗的家長繼續選擇戴口罩

為保護孩子安全 完全接種疫苗的家長繼續選擇戴口罩
拜登曾說今秋一定重開校園？白宮改口：是指「可能」

拜登曾說今秋一定重開校園？白宮改口：是指「可能」

熱門新聞

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
(取材自NHK速報)

色慾荒誕的13億懸疑殺人：日本77歲富豪獵奇死

2021-04-28 08:30
野崎幸助（右）傳出遭須藤早貴（左）殺害。（截圖自日網livedoor.com）

日77歲富豪曾睡4千人 家中暴斃 AV女優嫩妻涉案遭逮

2021-04-27 23:40
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
印度染疫死亡人數在28日突破20萬大關，圖為當日新德里一處火葬場工作人員抬著一具遺體準備進行火化。（路透）

印度氧氣價飆10倍 居印華人：患者須自帶否則活活憋死

2021-04-28 22:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」