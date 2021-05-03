歐盟抗衡「一帶一路」效果不彰 德國籲主動出擊

歐盟22日宣布就新疆問題制裁四名中國官員和和新疆生產建設兵團公安局。（路透）

德國 政府在一份內部報告中警告，中國 正透過「一帶一路」建立以中國為中心的國際秩序，但歐洲聯盟（EU）的反制成效不彰，呼籲歐盟 把握各國對中國不滿的時機主動出擊。

德國「商報」（Handelsblatt）今天報導，德國外交部在一份內部文件警告，中國正透過「一帶一路」推動以中國為中心、與當前國際組織平行的架構，以擴大政治影響力、按自己想像制定標準和透過補貼國企推動產業政策為目標，反之歐盟為抗衡提出的歐亞連結（EU-Asia Connectivity）倡議過於被動，缺乏清楚的戰略。

德國官員在報告中認為，面對與中國的體制之爭，歐亞連結是捍衛歐洲價值、標準及利益的重要工具，歐盟有必要更主動投入夥伴國家的能源、通訊和交通基礎建設，同時捍衛當地的人權、勞工保障和法治標準。

報告中表示，愈來愈多亞洲、非洲和拉丁美洲國家對「一帶一路」不信任，期盼有另一股力量平衡中國的影響力，卻又不願被捲入美國與中國的霸權衝突，對歐盟因此有所期待，歐盟應該抓住機會主動出擊，不能再原地踏步。

「一帶一路」獨厚中資企業早已讓歐洲企業不滿。德國工業聯盟（BDI）中國問題專家夏夫（Ferdinand Schaff）說，「一帶一路」發包不透明，而且中資利用政府提供的便宜融資提升競爭力，歐盟應擬定長期的策略因應。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）也呼籲歐盟更主動，警告「掉進環繞中國軌道的國家成了衛星國，向中國貸款變成乞討」的後果。

德國將於9月舉行國會大選，執政的基督教民主黨（CDU）總理候選人拉謝特（Armin Laschet）建議，歐洲也應該有自己的「絲路」，建立網路串連夥伴國家，透過歐洲的科技幫助、而非監視他們。