英相強生：1公尺社交距離可能6月21日廢除

英國首相強生(中)表示，從6月21日起，英格蘭地區的1公尺社交距離「很有可能」廢除，且從5月17日起，部分海外旅遊可能恢復。(美聯社)

英國 首相強生（Boris Johnson）今天表示，從6月21日起，英格蘭地區的1公尺社交距離 「很有可能」廢除，且從5月17日起，部分海外旅遊可能恢復。

隨著疫苗施打計畫逐漸推展，英國的疫情 逐漸緩和。根據最新數據，英國已有3460萬人接種第一劑疫苗，並有1540萬人完成接種，約占所有成人的30％。

英國廣播公司（BBC）報導，強生今天透露，從5月17日可能會開放部分海外旅遊，但他仍強調必須小心為上。

他同時表示，從6月21日起，現行的1公尺社交距離規定「很有可能」廢除。

強生表示，隨著狀況持續進展，保持社交距離政策很可能在英格蘭地區邁入解禁路線圖最後階段時廢除。

他說：「我想，在6月21日，我們可以說目前的1公尺社交距離很可能廢除。不過，這仍要看數據，還要看疫情發展。」

英國目前仍禁止海外旅遊，但隨著封城措施逐步解禁，政府將導入紅綠燈系統，把各國疫情依程度區分為紅、黃、綠3個等級。

民眾前往綠燈國家旅遊後，返回英格蘭將不再需要隔離，但仍需要篩檢。黃燈國家則是仍須隔離。紅燈國家僅限英國與愛爾蘭籍旅客入境，而且回國後必須在政府指定旅館隔離。

不過強生也對想四處旅遊的民眾潑冷水，表示若開放太多綠燈，會導致「疾病湧入」。

他說：「從5月17日將會開放部分旅遊，但我不認為這個國家的人民，會希望看到疾病湧入。至少我絕對不想看到，因此我們將會非常嚴格，必須非常小心。」

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）和英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）據稱也認為綠燈國家應該「越少越好」。

甚至有超過60名跨黨派議員呼籲政府，不應該在5月中旬之後解除旅遊禁令。

他們表示，在4月20日聽取專家意見顯示，若來自紅燈、黃燈、綠燈國家的旅客在機場接觸，機場將會成為病毒的「溫床」。