我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵 17日恢復24小時營運

中國駐日使館諷美國死神又刪文 傳因以色列不滿

英相強生：1公尺社交距離可能6月21日廢除

中央社倫敦3日專電
英國首相強生(中)表示，從6月21日起，英格蘭地區的1公尺社交距離「很有可能」廢除，且從5月17日起，部分海外旅遊可能恢復。(美聯社)
英國首相強生(中)表示，從6月21日起，英格蘭地區的1公尺社交距離「很有可能」廢除，且從5月17日起，部分海外旅遊可能恢復。(美聯社)

英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，從6月21日起，英格蘭地區的1公尺社交距離「很有可能」廢除，且從5月17日起，部分海外旅遊可能恢復。

隨著疫苗施打計畫逐漸推展，英國的疫情逐漸緩和。根據最新數據，英國已有3460萬人接種第一劑疫苗，並有1540萬人完成接種，約占所有成人的30％。

英國廣播公司（BBC）報導，強生今天透露，從5月17日可能會開放部分海外旅遊，但他仍強調必須小心為上。

他同時表示，從6月21日起，現行的1公尺社交距離規定「很有可能」廢除。

強生表示，隨著狀況持續進展，保持社交距離政策很可能在英格蘭地區邁入解禁路線圖最後階段時廢除。

他說：「我想，在6月21日，我們可以說目前的1公尺社交距離很可能廢除。不過，這仍要看數據，還要看疫情發展。」

英國目前仍禁止海外旅遊，但隨著封城措施逐步解禁，政府將導入紅綠燈系統，把各國疫情依程度區分為紅、黃、綠3個等級。

民眾前往綠燈國家旅遊後，返回英格蘭將不再需要隔離，但仍需要篩檢。黃燈國家則是仍須隔離。紅燈國家僅限英國與愛爾蘭籍旅客入境，而且回國後必須在政府指定旅館隔離。

不過強生也對想四處旅遊的民眾潑冷水，表示若開放太多綠燈，會導致「疾病湧入」。

他說：「從5月17日將會開放部分旅遊，但我不認為這個國家的人民，會希望看到疾病湧入。至少我絕對不想看到，因此我們將會非常嚴格，必須非常小心。」

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）和英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）據稱也認為綠燈國家應該「越少越好」。

甚至有超過60名跨黨派議員呼籲政府，不應該在5月中旬之後解除旅遊禁令。

他們表示，在4月20日聽取專家意見顯示，若來自紅燈、黃燈、綠燈國家的旅客在機場接觸，機場將會成為病毒的「溫床」。

英國 社交距離 疫情

上一則

德國破獲全球最大黑暗網路兒童色情平台 逮4嫌

下一則

歐盟抗衡「一帶一路」效果不彰 德國籲主動出擊

延伸閱讀

英相醜聞衝擊選情 保守黨民調：只領先工黨1個百分點

英相醜聞衝擊選情 保守黨民調：只領先工黨1個百分點

英相強生官邸裝潢費爆違規疑雲 衝擊保守黨地方選情

英相強生官邸裝潢費爆違規疑雲 衝擊保守黨地方選情
英相私人手機號碼網上流傳15年 直到本週還在用

英相私人手機號碼網上流傳15年 直到本週還在用
洩密風波延燒 英相傳曾冷血拒封城 「寧見屍堆如山」

洩密風波延燒 英相傳曾冷血拒封城 「寧見屍堆如山」

熱門新聞

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
(取材自NHK速報)

色慾荒誕的13億懸疑殺人：日本77歲富豪獵奇死

2021-04-28 08:30
野崎幸助（右）傳出遭須藤早貴（左）殺害。（截圖自日網livedoor.com）

日77歲富豪曾睡4千人 家中暴斃 AV女優嫩妻涉案遭逮

2021-04-27 23:40
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
印度染疫死亡人數在28日突破20萬大關，圖為當日新德里一處火葬場工作人員抬著一具遺體準備進行火化。（路透）

印度氧氣價飆10倍 居印華人：患者須自帶否則活活憋死

2021-04-28 22:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」
等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」

等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」