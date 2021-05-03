菲外長爆粗口要中國船「滾出南海」 續軍演不理北京

菲外交部長今天再對滯留南海的中國船隻發表強硬言論，在推特爆粗口要他們滾蛋。(美聯社)

菲律賓與中國 關係持續緊繃，繼菲國防部長昨天無視北京 警告，表明將在爭議海域南海持續軍演；菲外交部長今天再對滯留南海的中國船隻發表強硬言論，在推特爆粗口要他們滾蛋。

菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin）今天在推特發文寫道：「中國，我的朋友，我該多有禮貌地說呢？讓我想想…喔…他X的滾出去（GET THE FXXX OUT）。」

馬尼拉和北京關係因南海主權爭議陷入緊張，3月有數百艘中國船出現在菲律賓專屬經濟海域後，北京又一再拒絕馬尼拉提出中方船隻離開的要求，雙方緊張態勢升高。

經常在推特發表辛辣言論的陸辛，為自己這次爆粗口辯護說：「一般文雅的外交辭令成不了任何事。」

他還稱中國是「一個醜陋的怪物糾纏一名帥哥，這位帥哥是想當朋友的」。

菲律賓外交部今天也發表聲明，指控中國海警船在南海黃岩島（Scarborough Shoal）附近，對進行演習的菲國艦艇採取「好戰行為」。

中國控制的黃岩島是南海最豐饒的漁場之一，中菲都聲稱擁有主權，是兩國關係緊張的導火線。

菲律賓外交部指責中國海警船「尾隨、阻擋菲國海岸防衛隊艦艇，並採取危險行徑」，還干擾菲船的無線電。聲明又說，中國船隻在這個海域出沒是「公然侵犯菲律賓主權」。

菲律賓外交部表示，中國船隻4月也在黃岩島附近對進行巡邏和演訓的菲國海岸防衛隊艦艇採取挑釁舉動，菲方已向中國提出外交抗議。

菲律賓外交部公布的數據顯示，自總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）2016年上台以來直到今年4月26日，菲國已向中國提出過78次外交抗議。

儘管中國要求馬尼拉停止可能加劇爭端的行動，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）昨天表示，將持續在南海的菲國200海里專屬經濟區軍事演習。

菲律賓海岸防衛隊和漁業暨水資源局（BFAR）4月在南海展開演習，並已加強巡邏，以對抗中國船隻頻頻出現的威脅。

羅倫沙納在聲明中表示，海岸防衛隊和漁業暨水資源局將會持續在西菲律賓海（WPS）與自由島群（Kalayaan Island Group）巡邏演習。他說，菲國政府不會動搖立場。

羅倫沙納表示，他的說法呼應杜特蒂在此議題的立場，杜特蒂「非常堅定且直接」下令軍方「在不開戰情況下，捍衛我們正當權益，維持海域和平」。

雖然杜特蒂仍認為中國是「好朋友」，但他上周表示：「有些事情真的不能妥協…我希望他們能理解，我也有國家利益要維護。」