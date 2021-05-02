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中國海警船頻近釣島 日本防衛省擬新設運輸部隊

中央社東京2日專電
中國海警船頻頻在釣魚台列嶼周邊海域航行，日本防衛省考慮2024年新成立海上運輸部隊。圖為2020年山東煙台海警局的船艦。（中新社）
中國海警船頻頻在釣魚台列嶼周邊海域航行，日本防衛省考慮2024年新成立海上運輸部隊。圖為2020年山東煙台海警局的船艦。（中新社）

由於中國海警船頻頻航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域，威脅增高，為防釣魚台列嶼發生不測，日本防衛省（相當於國防部）考慮2024年新成立海上運輸部隊。

日本經濟新聞報導，中國海警船頻頻航行在釣魚台列嶼海域，入侵「領海」，威脅增高。防衛省考慮新設立一個運送燃料、裝備品、彈藥、食糧等專門組織，預計2024年成立。

這支由陸上、海上及航空自衛隊聯合組成的海上運輸部隊，將部署一艘2000噸的中型船隻，以及3艘1000噸以下的小型船隻，可運送飛機難以載運的重裝備。

日本西南群島的離島港灣設施大多水深較淺，原有的海上自衛隊的大型運輸艦較難靠岸，改用中小型運輸船較易靠岸。新設的海上運輸部隊將部署於九州‧沖繩的基地。

報導說，在釣魚台海域周邊，中國海警船常航行在領海外側的鄰接海域，4月25日有4艘中國海警船入侵「領海」。中國從今年2月實施海警法以來，入侵「領海」的情形增加，日本多次觀察到中國海警船搭載類似機關砲的設備。

日本防衛省逐漸加強西南群島防衛體制，2016年在位於日本最西端、距離台灣最近的沖繩縣與那國島部署沿岸監視隊；2017年在沖繩本島部署負責防空的「西南防空部隊」；2020年在沖繩縣的宮古島部署地對艦及地對空飛彈部隊。

報導說，離島的基地規模小，難以部署或保管大規模部隊、裝備、物資，是否能提供機動性的運輸後勤支援，將左右國防能力。

釣魚台 日本 中國

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