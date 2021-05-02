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共同社：入境日本人士 每天約300人未確實隔離

中央社東京2日綜合外電報導
日本官方表示，從3月底開始確認入境日本的人士在14天隔離期間位置後發現，每天大約會有200人到300人未確實進行隔離。(美聯社)
日本官方表示，從3月底開始確認入境日本的人士在14天隔離期間位置後發現，每天大約會有200人到300人未確實進行隔離。(美聯社)

日本共同社中文網報導，日本官方指出，從3月底開始確認入境日本的人士在14天隔離期間位置後發現，每天大約會有200人到300人未確實進行隔離。

對所有入境者在入境後14天內位置，日本政府從3月底開始進行確認。共同社記者昨天採訪厚生勞動省等得知，無法確認入境人士在承諾場所進行隔離，或是身處其他場所，多的時候每天超過300人。

報導指出，還有入境人士在隔離期間就不知去向，讓厚生勞動省正在探討，未來若3天以上無法跟入境人士取得聯繫，就要採取派出民間保安公司人員去隔離場所巡視等對策。

厚生勞動省官員呼籲，日本境內已發現在印度蔓延的變種病毒株，有可能經過潛伏期後呈現陽性，請大家不要過分相信入境時的檢測，徹底進行隔離。

根據厚生勞動省和接受業務委託的醫療服務公司介紹，在14天健康觀察期內，有必要每天確認一次位置的人數，平均約2.4萬人；其中無法確認正在所承諾場所進行隔離的人，每天約有200人到300人。

厚生勞動省表示，入境人士如果提交承諾書後不提供隔離期間的位置資訊，不僅可以公開其姓名，若是外籍人士，還可能成為取消居留資格和強制遣返回國的對象，要求大家遵守承諾進行隔離。

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