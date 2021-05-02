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印度新增3689人病故再創紀錄 救命氧氣陸續運達

中央社新德里2日綜合外電報導
圖為印度民眾登記接種疫苗。(美聯社)
圖為印度民眾登記接種疫苗。(美聯社)

印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，新增3689人病故再創新高。今天有更多外來醫療援助物資運抵印度，盼能減輕氧氣嚴重短缺的問題。

法新社報導，印度當前新增病例和病歿人數幾乎天天刷新紀錄。疫情危機席捲城市裡面資源匱乏的醫院，並擴散至鄉村地區。

擁有13億人口的印度今天新增3689人染疫死亡，創下疫情開始以來單日新高，累計死亡人數逾21萬5000人；新增染疫病例接近40萬起，累計病例超過1950萬例。

當局公布最新數據之際，各國大舉行動相助印度，來自法國、德國的製氧機等醫療設備陸續抵達首都新德里。

德國駐印度大使林德納（Walter J. Lindner）表示，現在印度醫院人滿為患，人們有時在醫院正前方和自家車上面臨死亡。法國大使盧納（Emmanuel Lenain）則說，法國希望展現出與印度團結一心。

英國政府今天也表示，將額外寄送1000台供氧呼吸器給印度，還有一群醫師自發性地從英國提供遠距醫療服務。英國已寄送495台氧氣濃縮機和200台人工呼吸器，同時正將3台更大型的製氧設備運到印度。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）明天將在倫敦的七大工業國集團（G7）會議場邊，與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。英國首相強生（Boris Johnson）預計也將與印度總理莫迪（Narendra Modi）召開線上會議。

印度東部的奧里薩省（Odisha）今天成為最新下令封城抗疫的省分。全國疫情最嚴重的德里市昨天新增逾2萬5000個病例，市府當局延長封城一週。

昨天印度雖對所有成人開放疫苗接種，但現在供應量短缺，45歲以下民眾只能上網登記。

除了印度，人口稠密的南亞地區還有其他國家也敲響警鐘。

尼泊爾衛生部4月30日警告病例激增，醫院就快要沒有病床。昨天尼泊爾新增5706起病例，只比去年10月單日增加5743起病例的紀錄略低。尼泊爾77個縣幾乎有一半已實施封城或局部封鎖。

斯里蘭卡昨天新增1699起病例亦創下紀錄，當局在部分地區進一步限制人民移動和活動。

斯里蘭卡首席流行病學家薩馬拉維拉（Sudath Samaraweera）說：「除非我們能阻止現在這波感染潮，否則我們可能非常快就會面臨印度式的危機。」

印度 英國 疫情

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