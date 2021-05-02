一起申請組屋 新加坡青年買房不是夢

新加坡薪資水準高於台灣，房價卻相對較低。圖／歐新社

近來不管是台灣 還是韓國政府都為房價 飆漲傷透腦筋；台灣「打炒房」自住剛性需求讓房價持續上漲，韓國打房打到租金居高不下。同為亞洲經濟發展模範生的新加坡 ，雖是城市國家地狹人稠，但相較台、韓，星國年輕人購屋夢卻不是那麼遙不可及。

「在新加坡，只要有穩定收入、按時繳公積金，不會擔心買不買得起房子，要煩惱的是能不能買到自己想要的地點或想要的房型。」這名30多歲的新加坡年輕人，明年即將入住新居，一番話讓許多尋尋覓覓找房的台灣人羨慕。

根據統計，台灣人要不吃不喝近16年，才能在台北市買得起一戶房子。但新加坡薪資水準高於台灣，房價卻相對較低，根據國際公共政策顧問機構Demographia公布的2021年國際房價負擔能力報告，新加坡房價收入比為4.7，相較於台灣房價可謂「得天獨厚」。

低薪、高房價向來是台灣年輕人心中的痛，然而諷刺的是，新加坡薪水較高，卻不需要背負永遠追不上房價的重擔。對新加坡人而言，一般只要有薪水收入及公積金，就能慢慢償還房貸，生活不會因為難以負荷的房貸被壓得喘不過氣。

一名旅居獅城多年的台灣人觀察，在新加坡只要是正規國立大學畢業，有穩定工作，畢業一兩年後結婚買房是非常普遍的情況。記者也有不少新加坡朋友不到30歲就晉升「有房一族」。

對於陷入房價飆漲泥淖的台灣人而言，地狹人稠的新加坡到底是如何讓人民不用望「房」興嘆？

新加坡有一套公積金制度，依據規定，公民及永久居民開始工作後須繳納公積金，這是為了確保退休後仍有一筆資金支應生活所需。不僅於此，公積金也可用於購買房產、醫療保健等需求。

事實上，新加坡住宅自有率高達9成，背後功臣就是力行數十年的「住者有其屋」政策。

新加坡於1960年成立建屋發展局（HBD），將「房屋擁有權」視為維持社會穩定及建造鄰里的關鍵要素，HBD在1964年的年度報告提及讓中低收入族群擁有自己的房子。Demographia一項報告也指出，HBD已在新加坡建造超過一百萬個「組屋」單位，其中9成是自住，這項比率在全球名列前茅。

「組屋」就是新加坡的公共住宅，遍布全島各地，由一棟棟整齊一致的高樓形成一個社區，周圍通常有商場、學校及小吃店，生活機能十分方便。約8成新加坡人住在組屋。

新加坡公民準備結婚時，即可向政府登記購買組屋，因此「我們一起去申請組屋吧！」就成了星國獨特的求婚用語。為了兼顧單身人士的住房需求，星政府也允許年滿35歲以上的國籍單身人士購買組屋。

除了組屋，新加坡常見的房屋類型還包括當地人稱為condo的社區型住宅公寓（condominium），由私營開發商建造，社區內附有游泳池、健身房等公共設施。外國人可以購買這類私宅。

一名旅居新加坡10年的台灣人去年底決定在新加坡置產，買了一房一廳的condo，她直言，「同樣區域、同樣大小，在新加坡買私宅都比在台灣便宜」，更別說組屋了。

雖然新加坡買房相較台灣便宜，但房租卻比台北高出許多，最多可能差距有3倍之多，這代表長期租房並不划算，因此在新加坡，買房是很值得的投資，就算以後不住了，還可以轉售或轉租，「租金會比台灣高很多」。

值得注意的是，新加坡政府對確保人民住的權利相當堅持，若發現房價上升比例與薪水漲幅不符，政府就會祭出房市降溫措施，包括提高相關稅款等，為了確保大多數房子「是真的拿來住」，而非炒作工具。

這名長期住在新加坡的台灣人形容，「新加坡薪水比台灣高，房價又比較低」，要買房住沒那麼難。儘管是性質相同的工作，在新加坡領的薪水可能是台灣的2倍甚至更多，不少台灣人遠赴新加坡工作幾年，累積足夠存款就有能力在台灣買房，擺脫無殼蝸牛的困境。