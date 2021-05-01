我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

想撿便宜？這三種「拍賣房」你不可不知

印度單日死3500人、確診逾40萬 佛奇：快鎖國打疫苗

編譯中心／綜合1日電
印度新冠疫情嚴重，日增40多萬例確診，創世界新高。圖為上周印度大城孟買市，居民排隊等候接種疫苗。(美聯社)
印度新冠疫情嚴重，日增40多萬例確診，創世界新高。圖為上周印度大城孟買市，居民排隊等候接種疫苗。(美聯社)

印度1日新增確診新冠病例突破40萬例，刷新全球單日新增病例紀錄，是全球首個單日破40萬的國家；美國國家過敏與傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)等專家建議印度封鎖幾周；印度則宣布開放18歲及以上成年人接種疫苗，但外界憂心將加劇全球疫苗短缺。

1日新增40萬8331例後，印度累計病例達到1915萬，單日死亡人數也增加3500多人，累計死亡超過21萬。在過去十天，印度有九天的單日新增病例連續刷新世界紀錄。整個4月，印度處於疫情急速惡化階段，一個月就增加693萬餘例。

雖然印度許多省市採取全省封鎖、部分封城或宵禁等政策，但中央及地方政府都擔心會重創經濟；加上印度政府容許舉辦大型選舉集會和宗教活動，印度民眾常不遵守防疫規定，執法也不力，導致疫情持續惡化。

佛奇接受「印度快報」(Indian Express)專訪時說，沒有人喜歡整個國家封鎖，也許全面封鎖六個月會產生問題，但如果印度只進行幾個星期的全國封鎖，對疫情可能產生重大影響。佛奇說，在印度全國封鎖期間，政府可獲取氧氣、藥物和個人防護裝備。

此外，佛奇認為，印度政府要盡可能為更多民眾接種疫苗，他聽聞迄今印度僅有2%的人口接種疫苗，這樣的接種比例還有很長的路要走。佛奇建議印度快速提高疫苗產量，鼓勵企業集體接種疫苗。

佛奇還建議印度動員部隊配送疫苗，並組織應急小組制定如何獲取氧氣的計畫，同時建立類似野戰醫院的緊急臨時醫院來照顧病患。

印度今年1月先對醫護人員和第一線工作人員施打疫苗，3月1日開放60歲以上及45歲以上罹患糖尿病等綜合症高危險群民眾接種疫苗，4月1日起開放45歲以上民眾接種疫苗，1日起開放18歲至44歲的成年人接種疫苗。

美聯社報導，印度開放所有成年人接種疫苗，對疫苗的需求將更加急迫，這勢必會影響到印度給世界其它國家提供疫苗的數量，從而導致全球疫苗短缺問題更加嚴重。

印度 疫苗 佛奇

上一則

最多億萬富豪城市 北京100：99超車紐約奪第一

延伸閱讀

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
印度擴大疫苗接種 首批俄羅斯疫苗運抵

印度擴大疫苗接種 首批俄羅斯疫苗運抵
印度單日確診破40萬再創紀錄 開放打疫苗卻沒得打

印度單日確診破40萬再創紀錄 開放打疫苗卻沒得打

熱門新聞

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
印尼軍方廿五日表示，他們在峇里島附近水域海床尋獲斷成三截的失蹤潛艦「神鋤號」，證實船內五十三人全數罹難。新華社

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

2021-04-25 08:44
(取材自NHK速報)

色慾荒誕的13億懸疑殺人：日本77歲富豪獵奇死

2021-04-28 08:30
野崎幸助（右）傳出遭須藤早貴（左）殺害。（截圖自日網livedoor.com）

日77歲富豪曾睡4千人 家中暴斃 AV女優嫩妻涉案遭逮

2021-04-27 23:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血
才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

哈佛、耶魯都要她 17歲少女獲19校總額500萬獎學金

哈佛、耶魯都要她 17歲少女獲19校總額500萬獎學金