我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

想撿便宜？這三種「拍賣房」你不可不知

最多億萬富豪城市 北京100：99超車紐約奪第一

編譯柯立偉／綜合1日電
紐約市被北京擠下富比世全球億萬富豪城市排行榜第一名，專家說紐約的高稅率致使富豪搬離；圖為曼哈頓的摩天大樓。(Getty Images)
紐約市被北京擠下富比世全球億萬富豪城市排行榜第一名，專家說紐約的高稅率致使富豪搬離；圖為曼哈頓的摩天大樓。(Getty Images)

根據富比世(Forbes)最新公布的「全球億萬富豪城市排行榜」，中國北京在十年內第二度擠下紐約市，以100：99一位之差，登上排行榜第一名；北京也曾在2016年第一次超越紐約。

過去一年以來，受疫情影響百廢待舉，但股市、基金、期貨等投資市場表現仍然亮眼；2020年全球億萬富豪人數因此上升了32%，從2095位成長到2755位，光是北京一個城市，去年就多了33位億萬富豪；然而相比之下，紐約去年只增加了七位。

不過，雖然北京擠下紐約成為全球億萬富豪人數最多的城市，所有億萬富豪的資產總值仍低於紐約；富比世的資料顯示，紐約億萬富豪的總資產約5500億元，仍遠高於北京的4900億元。

紐約市首富是前市長彭博(Michael Bloomberg)，以590億元排行紐約第一、美國第14、全球第20；北京首富則是抖音(TikTok)執行長張一鳴，以356億元排行北京第一、中國第十、全球第39。

身價330億元的紐約連鎖超市大亨凱特希瑪迪提斯(John Catsimatidis)表示，紐約州的賦稅過高，導致富豪人口外流嚴重。

他說，「除非紐約改善稅制，否則只會繼續走下坡。很多富豪選擇買下私人飛機常住佛州，通勤至紐約辦公，因為比起紐約的所得稅，購機、燃料、維護、租用停機坪的成本加起來，仍然比較便宜。」

因此，凱特希瑪迪提斯表示，雖然他正在準備競選紐約州長，但仍傾向在州外定居，以免被徵高額所得稅。

紐約5W公共關係(5W Public Relations)創始人托羅西安(Ronn Torossian)也指出，就他所知，已有許多富豪因為過高的稅率搬離紐約，而他自己也在考慮要將企業總部搬到邁阿密；「很多有錢人都已經決定要搬到佛州棕櫚灘(Palm Beach)，而且不會再回紐約」。

中國首都北京擠下紐約市，登上富比世全球億萬富豪城市排行榜第一名；圖為從高空鳥瞰北...
中國首都北京擠下紐約市，登上富比世全球億萬富豪城市排行榜第一名；圖為從高空鳥瞰北京市區。(路透)

紐約市 北京 凱特

上一則

北韓：拜登新敵對政策「犯大錯」 將面臨無法控制危機

下一則

印度單日死3500人、確診逾40萬 佛奇：快鎖國打疫苗

延伸閱讀

英夏綠蒂公主6歲生日萌照 媽媽掌鏡 變身小淑女

英夏綠蒂公主6歲生日萌照 媽媽掌鏡 變身小淑女
亞契無王子頭銜涉及膚色？梅根傳記作家承認：她錯了

亞契無王子頭銜涉及膚色？梅根傳記作家承認：她錯了
梅根成天躺床上休息 原來懷的是雙胞胎女兒？

梅根成天躺床上休息 原來懷的是雙胞胎女兒？
威廉王子、凱特王妃結婚10周年放閃 官推大曬恩愛照

威廉王子、凱特王妃結婚10周年放閃 官推大曬恩愛照

熱門新聞

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
印尼軍方廿五日表示，他們在峇里島附近水域海床尋獲斷成三截的失蹤潛艦「神鋤號」，證實船內五十三人全數罹難。新華社

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

2021-04-25 08:44
(取材自NHK速報)

色慾荒誕的13億懸疑殺人：日本77歲富豪獵奇死

2021-04-28 08:30
野崎幸助（右）傳出遭須藤早貴（左）殺害。（截圖自日網livedoor.com）

日77歲富豪曾睡4千人 家中暴斃 AV女優嫩妻涉案遭逮

2021-04-27 23:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血
才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

哈佛、耶魯都要她 17歲少女獲19校總額500萬獎學金

哈佛、耶魯都要她 17歲少女獲19校總額500萬獎學金