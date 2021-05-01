最多億萬富豪城市 北京100：99超車紐約奪第一

紐約市被北京擠下富比世全球億萬富豪城市排行榜第一名，專家說紐約的高稅率致使富豪搬離；圖為曼哈頓的摩天大樓。(Getty Images)

根據富比世(Forbes)最新公布的「全球億萬富豪城市排行榜」，中國北京 在十年內第二度擠下紐約市 ，以100：99一位之差，登上排行榜第一名；北京也曾在2016年第一次超越紐約。

過去一年以來，受疫情影響百廢待舉，但股市、基金、期貨等投資市場表現仍然亮眼；2020年全球億萬富豪人數因此上升了32%，從2095位成長到2755位，光是北京一個城市，去年就多了33位億萬富豪；然而相比之下，紐約去年只增加了七位。

不過，雖然北京擠下紐約成為全球億萬富豪人數最多的城市，所有億萬富豪的資產總值仍低於紐約；富比世的資料顯示，紐約億萬富豪的總資產約5500億元，仍遠高於北京的4900億元。

紐約市首富是前市長彭博(Michael Bloomberg)，以590億元排行紐約第一、美國第14、全球第20；北京首富則是抖音(TikTok)執行長張一鳴，以356億元排行北京第一、中國第十、全球第39。

身價330億元的紐約連鎖超市大亨凱特 希瑪迪提斯(John Catsimatidis)表示，紐約州的賦稅過高，導致富豪人口外流嚴重。

他說，「除非紐約改善稅制，否則只會繼續走下坡。很多富豪選擇買下私人飛機常住佛州，通勤至紐約辦公，因為比起紐約的所得稅，購機、燃料、維護、租用停機坪的成本加起來，仍然比較便宜。」

因此，凱特希瑪迪提斯表示，雖然他正在準備競選紐約州長，但仍傾向在州外定居，以免被徵高額所得稅。

紐約5W公共關係(5W Public Relations)創始人托羅西安(Ronn Torossian)也指出，就他所知，已有許多富豪因為過高的稅率搬離紐約，而他自己也在考慮要將企業總部搬到邁阿密；「很多有錢人都已經決定要搬到佛州棕櫚灘(Palm Beach)，而且不會再回紐約」。