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北韓禁看南韓戲劇 傳萬名學生自首求減刑

中央社首爾1日專電
北韓平壤凱旋門廣場，民眾散步街頭。(美聯社)
北韓平壤凱旋門廣場，民眾散步街頭。(美聯社)

南韓媒體報導，北韓領袖金正恩近期指示嚴加注意年輕人思想及穿著，禁止觀看南韓電影、戲劇的懲罰也隨之加重，北韓消息人士表示，已有超過一萬名學生向當局自首，以求減刑。

南韓「國民日報」4月28日引述北韓消息人士報導，近來下達至北韓各市、道勞動黨委員會的指示中提到，去年底某都市有一萬名學生自首觀看「違法影像」，上繳5000多台DVD播放器。

北韓去年12月修訂反動思想文化背景法，散布南韓影像者可處死刑、觀看者則處15年有期徒刑，正式向「韓流」宣戰，除戲劇、電影等影像外，書籍、照片也在管制範圍內，操南韓口音者可處2年徒刑。

針對南韓文化內容的管制工作主要由「109聯合小組」主導，該小組又稱「南韓戲劇視聽管制組」，2015 年曾在南浦市大規模掃蕩數千起觀看違法影像案件。

報導說，北韓當局雖對違法者祭出嚴刑，但同時以「自首無罪」方式鼓勵人民自首，可能是考慮光是強化管制、處罰機制，並不足以全盤摘除在民間蓬勃傳播的韓流。消息人士也說，若光是自首的人就有一萬名，「沒自首的人肯定更多」。

外國經濟制裁、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）及天災不斷都是加速民心動盪的不利因素，北韓政府因此更嚴加管制人民思想，尤其對嚮往國外文化、對黨忠誠度較低的年輕族群更是如此。

金正恩4月初曾在勞動黨會議中表示，「青年教養問題是攸關黨與革命、祖國與人民生死的問題」，要求勞動黨幹部從年輕人的服裝到言行都得仔細審視。

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