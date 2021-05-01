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印度擴大疫苗接種 首批俄羅斯疫苗運抵

中央社新德里1日專電
印度第二波新冠疫情失控，醫療體系崩潰。圖為新冠病患在吸氧。(美聯社)
印度第二波新冠疫情失控，醫療體系崩潰。圖為新冠病患在吸氧。(美聯社)

印度第二波新冠疫情失控，醫療體系崩潰，印度政府今起開放18歲以上成年人接種疫苗，而俄羅斯首批衛星-V疫苗也在今天抵達印度，有助印度擴大接種疫苗。

印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續惡化，昨天新增確診病例破40萬例，刷新全球單日新增紀錄，在醫療系統因病患增加過快而崩潰下，印度政府希望加快疫苗接種，以對抗疫情。

印度今年1月先對醫護人員和第一線工作人員接種疫苗，3月1日開放60歲以上及45歲以上罹患糖尿病等綜合症高危險群民眾接種疫苗，4月1日起開放45歲以上民眾接種疫苗，今天起開放18歲至44歲成人接種疫苗。

在印度一些省市疫苗儲備短缺下，有至少15個省級行政區今天無法為18到44歲成年人接種疫苗。

好消息是俄羅斯衛星-V疫苗（Sputnik V）在推特（Twitter）帳號推文表示，衛星-V疫苗今天抵達印度海德拉巴（Hyderabad），並表示這款疫苗的有效率達91.6%，且已於4月12日獲印度授權緊急使用。這是印度批准緊急使用的第3種新型冠狀病毒疫苗。

首批抵達印度的衛星-V疫苗共15萬劑，與俄羅斯衛星-V疫苗製造商合作在印度推廣這款疫苗的印度製藥業者「雷迪博士實驗室」（Dr. Reddy's Laboratories）表示，本月稍晚將有300萬劑衛星-V疫苗運抵印度。

印度目前只有本土研發且由巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）生產的COVAXIN疫苗，及英國牛津大學與阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）合作研發並由印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的Covishield疫苗，供民眾接種。

但先前因印度本土COVAXIN未完成第三期臨床實驗就獲得政府授予緊急使用權，民眾產生不信任感，政府曾規定獲得接種資格的醫護人員、第一線人員和患有糖尿病等高危險群不能選擇疫苗接種，反而導致疫苗接種意願降低。

專家認為，衛星-V疫苗進入印度後，將有助印度進一步擴大疫苗接種的覆蓋率。

目前印度施打兩劑疫苗的人口僅占總人口的2%，而已接種第1劑的人占總人口的11%。

美國總統拜登首席醫學顧問、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）接受「印度快報」（Indian Express）專訪認為，這樣的接種比例還有很長的路要走。

要對抗來勢猛烈的這波疫情，佛奇建議，印度應全國封鎖幾週，然後為更多人接種疫苗。

疫苗 印度 疫情

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