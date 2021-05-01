印度疫情嚴重 歐印領袖8日視訊峰會談援助抗疫

印度4月30日通報新增40萬例確診病例，再創一國單日新增病例數的全球紀錄，印度國內責怪莫迪的聲音增加，甚至遷怒美國口惠而實不至。 路透

歐洲聯盟27個成員國領袖8日將與印度 總理莫迪（Narendra Modi）召開歐印視訊峰會，原定探討加強區域政治及經貿合作，但當前印度疫情 嚴重，雙方將討論援助抗疫，會後將發布聯合聲明。

根據歐洲聯盟（EU）最新公布的議程，5月8日歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟 執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與27個成員國的領袖將在葡萄牙波圖（Porto）舉行非正式領袖會議。當天另與莫迪舉行歐印視訊峰會。

莫迪原訂親自前往波圖與歐盟領袖會面，但因印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重而改成視訊。

歐盟說明，原訂議程包括歐印將討論促進雙邊經貿和投資，以及在印太地區外交與安全事務上協調與合作，注重人權及以規則為基礎的國際秩序，以建立一個更安全、更民主的世界。

印度當前確診病例激增，歐盟表示成員國持續在透過歐盟民事保護機制協調向印度提供挽救生命的醫療物資，昨天來自羅馬尼亞和愛爾蘭的第一批急需的醫用氧氣、藥物和設備已抵達新德里，未來幾天會有更多醫療物資抵達。

歐盟表示，在8日視訊會議上歐盟領袖將重申對印度的支援，此外領袖們還將討論如何全球合作，建立更具復原力的全球衛生系統防範未來的疫情大流行。

會議結束時，歐印領袖預計將發布聯合聲明。

印度4月30日通報新增40萬例確診病例，再創一國單日新增病例數的全球紀錄，印度國內責怪莫迪的聲音增加，甚至遷怒美國口惠而實不至。歐盟則努力展現送暖行動。