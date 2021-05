印度青年為染疫母找氧氣瓶 卻被警察搶給VIP用

印度新冠肺炎 大爆發正以全世界最快速度惡化,醫療器材嚴重短缺,公衛系統被壓垮,此時竟還發生警察 被控強搶氧氣瓶給一位「VIP」使用,導致一位病危的女性新冠確診患者2小時後不幸身亡。

印度時報特派記者拉維尼亞(Deepak Lavania)4月28日在推特分享影片,稱此事發生在北方邦亞格拉(Agra, Uttar Pradesh)一間私立醫院外,一名哭泣的男子向警察跪拜磕頭,狂求他們不要拿走他為病危母親找來的氧氣瓶,但很快被一名同樣穿著防護衣的人拉開,兩名工作人員則把氧氣瓶抬走。

根據每日郵報與拉維尼亞4月30日在印度時報發布的報導指出,這名男子是17歲的安許(Ansh Goyal)。當醫院的氧氣用完後,安許與22歲的哥哥安默(Anmol Goyal)想辦法自行找到氧氣瓶,並且放到母親的病床旁。

安默說,他試圖阻止氧氣瓶被拿走,卻被病房人員告知「VIP有需要」。這讓安許直跳腳,問警察稱「我要去哪裡找氧氣瓶,我來(到醫院)之前跟家人承諾,我會把媽媽活著帶回家」。

安許接著表示,「我媽媽無法呼吸,我們為她做好幾次CPR,但救不了她。警察拿走氧氣瓶的2小時後,她就死了」。

報導指當地警察本來否認指控,稱那一個氧氣瓶是空的,一位警司稱「男子要求警察提供他一個治療親屬的氧氣瓶,沒人拿走任何氧氣瓶,影片誤導」,卻沒有解釋警察為何被拍到拿走空氧氣瓶,亞格拉的副警察首長已下令展開調查。

भईया मेरी मां चली जाएगी... A man cried and begged policemen not to take away the oxygen cylinder he arranged for his mother in critical condition.



The cylinder was reportedly confiscated from private hospital in Agra to supply it for a VIP. (1/2) pic.twitter.com/OHjR5Xvhcj