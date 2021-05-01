印度青年為染疫母找氧氣瓶 卻被警察搶給VIP用
印度新冠肺炎大爆發正以全世界最快速度惡化，醫療器材嚴重短缺，公衛系統被壓垮，此時竟還發生警察被控強搶氧氣瓶給一位「VIP」使用，導致一位病危的女性新冠確診患者2小時後不幸身亡。
印度時報特派記者拉維尼亞（Deepak Lavania）4月28日在推特分享影片，稱此事發生在北方邦亞格拉（Agra, Uttar Pradesh）一間私立醫院外，一名哭泣的男子向警察跪拜磕頭，狂求他們不要拿走他為病危母親找來的氧氣瓶，但很快被一名同樣穿著防護衣的人拉開，兩名工作人員則把氧氣瓶抬走。
根據每日郵報與拉維尼亞4月30日在印度時報發布的報導指出，這名男子是17歲的安許（Ansh Goyal）。當醫院的氧氣用完後，安許與22歲的哥哥安默（Anmol Goyal）想辦法自行找到氧氣瓶，並且放到母親的病床旁。
安默說，他試圖阻止氧氣瓶被拿走，卻被病房人員告知「VIP有需要」。這讓安許直跳腳，問警察稱「我要去哪裡找氧氣瓶，我來（到醫院）之前跟家人承諾，我會把媽媽活著帶回家」。
安許接著表示，「我媽媽無法呼吸，我們為她做好幾次CPR，但救不了她。警察拿走氧氣瓶的2小時後，她就死了」。
報導指當地警察本來否認指控，稱那一個氧氣瓶是空的，一位警司稱「男子要求警察提供他一個治療親屬的氧氣瓶，沒人拿走任何氧氣瓶，影片誤導」，卻沒有解釋警察為何被拍到拿走空氧氣瓶，亞格拉的副警察首長已下令展開調查。
भईया मेरी मां चली जाएगी... A man cried and begged policemen not to take away the oxygen cylinder he arranged for his mother in critical condition.— Deepak-Lavania (@dklavaniaTOI) April 28, 2021
The cylinder was reportedly confiscated from private hospital in Agra to supply it for a VIP. (1/2) pic.twitter.com/OHjR5Xvhcj
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