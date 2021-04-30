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英相私人手機號碼網上流傳15年 直到本週還在用

中央社倫敦30日綜合外電報導
關於英國首相強生（Boris Johnson，圖）的私人手機號碼已在網路上流傳15年的爆料，引起了國家安全疑慮。美聯社
關於英國首相強生（Boris Johnson，圖）的私人手機號碼已在網路上流傳15年的爆料，引起了國家安全疑慮。美聯社

關於英國首相強生（Boris Johnson）的私人手機號碼已在網路上流傳15年的爆料，引起了國家安全疑慮。此時強生已因自身行徑而遭到一系列調查。

法新社報導，強生的電話號碼出現在2006年一份新聞稿上，當時他還是在野黨國會議員。據報他直到本周還在使用這組號碼。

八卦網站Popbitch昨晚率先報導這則消息。

記者今天撥打這支手機時，話筒傳出關機的自動語音訊息：「請稍後再撥或寄送簡訊」。

英國內閣大臣都有公務用政府手機，也會聽取情報單位的通訊保密簡報。

根據近來報導，強生會向政治人物、商業大亨和外國領袖大方透露私人手機號碼，內閣秘書長已敦促他改變這種作風。

唐寧街（Downing Street）首相府並未否認相關報導，也未立即談論強生私人手機號碼外洩的最新消息。

前國安顧問芮基茲（Peter Ricketts）告訴英國廣播公司（BBC），敵對國家與犯罪幫派有可能拿到強生詳細的聯繫資料。他說，更換手機號碼是當今作為一名領袖的基本安全預防措施。

在傳出上述消息之際，強生正因花大錢翻新唐寧街官邸，以及去年與企業家戴森（James Dyson）和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的簡訊往來，而遭到外界檢視。

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