印度5月起開放所有成年人接種疫苗

印度民眾施打新冠疫苗。美聯社

印度 4月1日起開放45歲以上民眾接種新冠肺炎疫苗 ，負責疫苗接種事務的官員表示，年齡在18到44歲的人明天起也將獲得接種疫苗資格，而且可選擇自己喜歡的疫苗接種。

印度先於3月1日開放60歲以上及45歲以上罹患糖尿病等綜合症高危險群民眾接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，接著在4月1日起開放45歲以上民眾接種疫苗。印度衛生與家庭福利部表示，政府將繼續為他們施打疫苗。

印度COVID-19疫苗授權委員會主席夏瑪（RS Sharma）今天在接受News 18專訪時表示，年齡在18到44歲的民眾5月1日起獲得接種疫苗資格，可在私人疫苗接種中心選擇自己喜歡的疫苗接種。

他補充，自由選擇疫苗接種，僅適用於在私人疫苗接種中心付費接種的人。

身為CoWin入口網站負責人的夏瑪表示，CoWin將可顯示疫苗的類型和價格，這將幫助接種者可選擇他們想要的疫苗。

CoWin入口網站是印度政府架設，提供人們登記預約疫苗接種時間和地點；但CoWin入口網站在28日下午4 時起開放所有成年人登記預約疫苗接種時，卻一度故障癱瘓，引起民怨。

根據統計，當28日開放登記預約後，約有近1330萬人登記預約5月1日起開放的疫苗接種。

印度目前共有本土研發且由印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）生產的COVAXIN疫苗，及英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作研發並由印度血清研究所（Serum Institute of India ）生產的Covishield疫苗，供民眾接種。

但先前因印度本土COVAXIN未完成第三期臨床實驗就獲得政府授予緊急使用權，讓民眾產生不信任感，政府曾規定獲得接種資格的醫護人員、第一線人員和患有糖尿病等高危險群不能選擇疫苗接種，反而導致疫苗接種意願降低。

夏瑪還說，民眾在CoWin入口網站登記預約疫苗接種，不表示先預約的人一定優先接種疫苗，而是基於先到疫苗接種中心者先接種的原則進行。

此外，印度衛生與家庭福利部表示，將繼續提供45 歲以上民眾接種疫苗服務，這些人可在政府疫苗接種中免費接種，選擇私人疫苗接種中心的人則需支付250盧比（3.4美元）費用。

印度總理莫迪今天也召開第二波疫情惡化後的首次部會首長聯席會議，討論氧氣、藥品、疫苗等醫療物資供應問題。

在5月1日起開放18歲以上成年人接種疫苗前夕，有省市傳出疫苗庫存不足，印度衛生與家庭福利部指出，政府正與疫苗製造商協調，增加疫苗的生產與供應。明天開始的疫苗接種將稍微緩慢，但之後很快就會穩定下來。那些從製造商購買疫苗的省市，明天可以開始為人們接種疫苗。

印度第二波新冠肺炎疫情急速惡化，昨天單日新增病例突破37萬例，再度刷新紀錄且持續是全球之冠，而昨天單日新增死亡人數也連續第2天突破3500人；截至今晚7時30分，印度累計病例達1894萬餘人，需要治療的活躍病例達325萬餘人，累計死亡人數20萬9266人。