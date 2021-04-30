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新加坡爆醫院內感染 將採檢逾5000病患與職員

中央社新加坡30日專電

新加坡疫情升溫，新增多個感染群，包括陳篤生醫院已有13名職員及病患確診。院方今天表示，將為院內所有1100名住院病人及4500位職員進行病毒檢測，預計週末前完成採檢。

自去年底以來，新加坡2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大致保持穩定，但近期疫情升溫，除了移工宿舍傳出疫情，社區感染案例也跟著上升。根據星國衛生部統計，目前出現8個感染群。

新加坡衛生部長顏金勇今天在跨部會抗疫工作小組線上記者會上表示，過去3週新增的本土案例令人感到擔憂，特別是陳篤生醫院的感染群。

星媒報導，新加坡昨天新增16起社區病例，創下9個月多來的新高。其中8人與一名任職於陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital）、27日確診的護理師有關。

衛生部今天表示，到目前為止，陳篤生醫院已有5名職員及8病患等13人確診，院方已立即採取措施、封鎖受影響的病房。

陳篤生醫院首席執行總裁蘇源財出席抗疫工作小組記者會時表示，醫院已封鎖4個病房並採取多項措施以防止病毒進一步傳播，包括對醫院所有1100名住院病人及4500名在病房工作的職員進行檢測，預計週末前完成採檢。

除此之外，衛生部表示，為了降低社區潛在病例傳播的可能性，確診者在可能具有傳染力期間造訪的公共場所將關閉2天，進行清潔。

星國衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）指出，目前還不確定陳篤生醫院感染群的源頭為何，還須進一步調查。

對於部分醫療人員在完成2劑疫苗接種後仍被感染，麥錫威表示，目前證據顯示疫苗對大部分的接種者具有保護力，政府仍認為接種疫苗很重要並鼓勵民眾踴躍接種。

此外，有關西雅兀蘭（Westlite Woodlands）移工宿舍感染群，衛生部表示，目前共發現27名先前被感染但已康復移工的病毒檢測結果呈陽性。其中，20名移工被評估是因先前被感染而目前還在脫落病毒碎片，5人很可能是再度感染，其餘兩人重新檢測後，結果呈陰性。

新加坡今天新增24人確診，包括9起社區病例及15起境外移入，全國累計6萬1145人確診。目前病故人數維持30人。

新加坡 檢測 疫情

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