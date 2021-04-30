不甩左派施壓 馬克宏將紀念拿破崙逝世200周年

法國榮軍院庭院的法國皇帝拿破崙一世雕像，攝於28日。2021年5月5日是拿破崙逝世200周年，馬克總統宏已決定不理會左派施壓，計畫親自出席紀念儀式，路透

2021年5月5日是法國皇帝拿破崙一世逝世200周年，法國總統馬克宏 已決定不理會左派施壓，將會參加紀念儀式，並親赴巴黎榮軍院圓頂大堂內的陵寢獻上花圈致敬。

泰晤士報30日報導，儘管左派呼籲無視拿破崙逝世周年或藉機抨擊他是偏執狂與暴君，艾麗榭宮稱馬克宏計畫強調拿破崙為現代法國打下各式基礎的角色。官員指出，「我們是一個歷史的社會，我們的想像被這個歷史塑造，法國人民的生活仍被拿破崙的記憶環繞」。

拿破崙在當代法國仍是一個分裂人物，主要為右派的支持者呼籲馬克宏將他的逝世200周年紀念變成慶祝國家英雄，傾向於左派的批評者則攻擊拿破崙好戰成性與恢復殖民地奴隸貿易，還讓女權倒退。已故前總統席哈克就拒絕出席拿破崙取得大勝的奧斯特利茨戰役（The Battle of Austerlitz）200周年紀念儀式。

總統幕僚表示，馬克宏想要紀念拿破崙逝世200周年，同時承認他在恢復奴隸貿易的角色，並指馬克宏不打算美化拿破崙一世，但也不會醜化他，還稱透過現代標準評判拿破崙是不對的，「這個課題主要在於避免時代錯置的歷史閱讀，因為這類立場總是以當代辯論的重量加於過去之上而告終」。

據稱馬克宏因2019年未能紀念拿破崙誕辰250周年而感到懊惱，也想要強調國王被大革命推翻後，拿破崙一世如何率先面對國家主權問題。報導也稱馬克宏在紀念歷史事件相當熱心，相信現代法國需要跟過去保持聯繫，才能避免國家漸行漸遠。同時，他也認為自己2022年能否連任成功連任，很大程度在於贏得右派選民的支持。