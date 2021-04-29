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印度疫情嚴重 地方選舉卻照辦無視群聚風險

編譯莊蕙嘉／即時報導
西孟加拉邦首府加爾各答民眾29日在投票所外排隊，等待投票。（路透）
西孟加拉邦首府加爾各答民眾29日在投票所外排隊，等待投票。（路透）

印度新冠肺炎疫情嚴重惡化，成為全球關注焦點。印度28日新增近38萬例確診，創全球紀錄；同日病故逾3600人，是該國疫情以來最高。即使疫情嚴峻，印度政府仍照常舉行地方選舉，無視病毒傳播風險。

根據約翰霍普金斯大學統計，印度28日新增確診37萬9308人，病故3645人。過去八天以來，印度平均每日增加超過35萬名新病例，且單日病故人數過去三周增加近兩倍。

目前印度確診病例約1837萬多例，為全球第二高，病故近20萬4900例，但專家認為這些數字恐怕遠低於實際情況。

西孟加拉邦地方決選28日舉行，當地合格選民逾800萬人，投票所至少1萬1860個，當局宣稱投票所會實施社交距離。然而西孟加拉邦同日新增超過1萬7000例確診，是該邦疫情以來最高。

印度自去年爆發疫情以來，多數大型集會仍照常舉辦，例如選舉造勢及宗教活動，加上變種病毒肆虐，造成許多病患重症化。衛生專家批評，印度政府對疫情的輕忽導致一場重大人道危機。

疫情擴散的另一原因是疫苗接種落後。印度雖有製造疫苗的能力，但卻沒辦法讓所有民眾接種疫苗。據統計，自今年一月以來，約一成印度人已接種第一劑，但完成兩劑接種者僅約1.5%。

印度政府提供的疫苗預約接種App於28日開放註冊，但一上線就當機，民眾在社群網站抱怨連連。好不容易程式修復重新上線，卻已沒有任何可預約時段。

美、法、德等國向印度伸出援手，美國總統拜登承諾提供總值一億美元的醫療援助，包括氧氣瓶、Ｎ９５口罩和快篩試劑，首批物資已於28日抵達。

(影音來源：世界新聞網)

孟買民眾29日到指定設施等候接種新冠疫苗。（美聯社）
孟買民眾29日到指定設施等候接種新冠疫苗。（美聯社）

印度 疫情 疫苗

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