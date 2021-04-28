印度氧氣價飆10倍 居印華人：患者須自帶否則活活憋死

印度染疫死亡人數在28日突破20萬大關，圖為當日新德里一處火葬場工作人員抬著一具遺體準備進行火化。（路透）

印度 新冠疫情 大爆發，連續多日單日新增逾30萬例確診個案。有在印度生活的華人接受《環球人物》採訪時透露，當地死亡的年輕人大增，由於醫院氧氣不足，住院患者都被要求自帶氧氣，「沒有氧氣的人只能活活憋死」。

據香港01，印度議員、印度共產黨總書記耶丘里（Sitaram Yechury）22日在推特（Twitter）稱，其長子因罹患新冠肺炎去世。

常駐印度德里的媒體人胡博峰稱，得悉耶丘里長子病逝後感到錯愕和惋惜。他表示，事實上可將耶丘里理解為印度的「一方諸侯」，但如此有權勢的人，依然無法為家人爭取到醫療資源。

胡博峰指出，去年疫情爆發時，死亡案例更多出現在貧民窟，死者主要是老年人和有基礎疾病的人。然而，本次的疫情連社會中上層的人同樣受到衝擊，死亡的年輕人也大大增加。他憶述，其居住的社區附近並沒有火葬場，但鄰居某天突然問道「有沒有聞到空氣中的『燒肉』味？」，可見死亡的陰影已籠罩在每個人的心頭。

據報，本次疫情重災區集中在德里、孟買、班加羅爾等大城市。由於重症病人太多，當地醫院的氧氣均告罄，病人家屬只能四處尋找氧氣。

目前，印度已出現氧氣黑市，氧氣價格飆升近10倍。此前，一瓶50升的氧氣售價為80美元，現時則要價660美元到1330美元不等。

一瓶氧氣價格 普通人半年工資

據世界銀行數據顯示，2019年，印度的人均國民總收入為2120美元。以此計算，一瓶氧氣的價格幾乎相當於一個普通人半年的工資。

旅居印度的微信公眾號博主「隨水」，去年與妻子回印度探親，卻因為疫情幾經反覆、妻子懷孕而一直滯留在印。幸而，隨水的孩子順利出生，當他帶孩子去醫院打新生兒疫苗 時，他亦同時接種了新冠疫苗，「我可能是全印度首個打上疫苗的中國人」。

目前，隨水與妻子居住在印度南部的泰米爾納德邦，與幾個重災區相比，當地疫情尚不算嚴重。他表示，對於印度人而言，失業、經濟收入中斷是極為現實的問題，壓力遠遠大於可能感染的病毒；若政府執行嚴格的封鎖措施，反而會引起民眾不滿，因此重災區以外的民眾依然如常生活。