「沙發門」延燒 土耳其：歐盟內鬥 與身為女人無關

歐盟兩大領導人六日訪問土耳其，土國總統府卻只安排兩個座位，歐洲理事會主席米歇爾（中）與土國總統厄多安（右）搶先入座，歐盟執委會主席范德賴恩（左）攤手不可置信。（Getty Images）

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩認為，訪土耳其期間發生的「沙發門」風波起因於「性別」。土耳其回應，事件「因歐洲聯盟政治內鬥而起」、「與身為歐洲人或女人無關」。

土耳其外交部今天在聲明中引述發言人比爾吉奇（Tanju Bilgic）說：「有關歐洲理事會和歐洲聯盟執行委員會主席到訪我國期間的座位順序爭議與身為歐洲人、身為女人或伊斯坦堡公約無關。」

聲明指出：「那是歐洲聯盟禮儀缺乏內部協調和疏忽的結果。土耳其已經滿足（歐盟 針對這次訪問）提出的所有要求。」

范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）6日在安卡拉與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會談時，現場僅準備兩名男性領導人的座椅。米歇爾當時迅速占了艾爾段旁邊那張椅子，范德賴恩環顧四週後，才困窘地坐到數呎外的沙發上。

外界認為土耳其外交失禮，用「沙發門」稱這起事件。

土耳其3月退出預防家暴等針對女性暴力的「伊斯坦堡公約」（Istanbul Convention），在國內引燃女性怒火。「沙發門」引發有關土耳其對女性和歐盟態度、歐盟性別歧視 和歐盟機構內部政治角力等一連串指控。

范德賴恩26日吐露她對這起事件的心裡話說：「身為女人，身為歐洲人，我覺得很受傷，很孤單。」她並說：「所以我只能做出結論，發生了這件事，是因為我是女人。」

土耳其外交部在聲明中表示，不會因為外賓性別而有歧視，並且強調安卡拉接待外賓經驗豐富，不該遭受任何質疑。

聲明指出：「部分歐洲國家仍然在利用起因於歐洲聯盟政治內鬥的這起事件，把它與性別歧視作連結，這很悲哀。」

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）本月稍早曾引述土耳其官員報導，歐盟兩位領袖到訪前，米歇爾的幕僚同意座位安排方式。受訪的土耳其官員說：「不過范德賴恩團隊沒有先派代表，所以我們不知道他們的想法。」

另外一位土耳其資深官員說，到訪期間任何安排都跟高峰會前抵達安卡拉的歐盟官員先行協調。

美國 政治新聞網站Politico報導，米歇爾團隊認為，在外交官階上，米歇爾確實較范德賴恩高。不過范德賴恩的發言人堅稱，她應該跟米歇爾平起平坐。