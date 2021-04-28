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這也能搞假新聞 歐盟指控中俄 操縱渲染西方疫苗之弊

中央社／布魯塞爾28日綜合外電報導
中國大學生27日在湖北武漢一所大學排隊等候打疫苗。歐盟報告指出俄羅斯與中國媒體有系統地嘗試破壞各界對西方新冠疫苗的信任感。(Getty Images)
中國大學生27日在湖北武漢一所大學排隊等候打疫苗。歐盟報告指出俄羅斯與中國媒體有系統地嘗試破壞各界對西方新冠疫苗的信任感。(Getty Images)

歐洲聯盟（EU）今天公布一份報告表示，俄羅斯與中國媒體有系統地嘗試破壞各界對西方新冠疫苗的信任感。這場最新不實資訊攻勢旨在分化西方。

根據歐盟這份研究，自去年12月至今年4月，中俄國營媒體在網路上推出多種語言的假新聞，大肆渲染疫苗安全疑慮、無根據地宣稱疫苗和歐洲死亡案例有關，同時宣傳俄國與中國疫苗是最棒的。但面對歐盟指控，克里姆林宮與北京一概否認散布假消息。

路透社報導，歐盟為遏制假消息散播，除了試圖與谷歌（Google）、臉書（Facebook）、推特（Twitter）、微軟（Microsoft）等科技巨擘合作，並定期產出研究報告。

最新報告是由歐盟對外事務部（EEAS）旗下的不實資訊研究小組發布。內容指出，俄中疫苗外交「遵循零和遊戲邏輯，並結合不實資訊和操縱行為，以破壞人們對西方製疫苗的信任感」。

報告表示：「俄中都運用受國家控制的媒體、媒體代理人網絡、社群媒體，包括官方外交社媒帳號，來達成目的。」今年俄國就有100起案例。

歐盟與北大西洋公約組織（NATO）經常指控俄國採取散播不實資訊等秘密行動，試圖利用社會的分歧，來破壞西方世界的穩定。

報告也提到，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）疫苗（AZ疫苗）供應議題，以及AZ和嬌生（Johnson& Johnson）疫苗出現非常罕見的副作用，都被拿來大作文章。

面對指控，俄國否認採取這類戰術，總統蒲亭（Vladimir Putin）並反控外國敵人鎖定俄羅斯散播疫情假消息。

另外根據路透社調查，中國去年曾試圖阻止歐盟發布一份報告，其內容指控北京散布不實疫情資訊。

疫苗 歐盟 俄國

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法新社統計：歐洲新冠肺炎累計病例突破5千萬

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