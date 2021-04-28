日本疫情惡化 東奧觀眾人數上限延至6月決定

東京奧運組織委員會、國際奧林匹克委員會（IOC）等今晚召開5方會談，針對預定7月舉行的東奧觀眾人數上限同意延至6月決定。美聯社

東京奧運 組織委員會、國際奧林匹克委員會（IOC）等今晚召開5方會談，針對預定7月舉行的東奧觀眾人數上限同意延至6月決定。

日本 讀賣新聞報導，東京奧運組織委員會會長橋本聖子、日本東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代、東京都知事小池百合子、國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）、國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）今晚召開線上會議，討論東奧（東京奧運暨帕運）觀眾人數的上限等。

會談結果一致同意，有關東奧觀眾人數將參考日本境內體育活動等的人數上限規範，6月做出決定。

有關東奧觀眾人數上限，至今被討論的方案包括開放比賽場館最多可容納人數的半數、採閉門賽（不開放給觀眾觀賽）等多種因應疫情 的彈性對策，但今晚的5方會談，並未明示具體的觀眾人數上限。

會談結束後，橋本聖子對媒體表示，事到臨頭才會做決定，有心理準備可能採閉門賽；但如果情況允許的話，希望能開放給多一點觀眾觀賽。

5方會談於今年3月已決定東奧不接受來自海外的一般觀眾。有關觀眾人數上限，原本決定在4月訂出方針，但日本目前因變種病毒株導致疫情惡化，因此今晚討論結果是6月才做決定。

今晚的5方會談，國際奧林匹克委員會、國際帕拉林匹克委員會都同意日本政府協調會議所決定的防疫方針。包括選手在內的所有入境人士，出國前96小時內要做2次病毒檢查，入境日本時也要做病毒檢查，入境後3 天內每天須做病毒檢查，之後選手和教練原則上也是每天做病毒檢查。

海外選手入境日本後的行動範圍有一定限制等，同意這些條件的話，入境日本後可開始進行訓練。之前原本是規定選手最少每4天檢查一次，但後來決定加強防疫。

日本將要求選手事前提交入境日本後的活動計畫、切結書等，選手若違反的話，可能會被取消參賽資格。