印度疫情失控 預約接種疫苗網站也癱瘓

印度 第二波新冠肺炎疫情 急速惡化，讓更多印度民眾願意接種疫苗 。印度政府5月1日開放所有成年人接種疫苗，但接受預約登記的網站和行動裝置程式今天竟癱瘓，引起民怨。

印度官方負責單位雖聲稱，提供民眾登記接種2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的Cowin Portal 網站和行動裝置程式Aarogya Setu只是在下午4時出現小故障，立即解決，已恢復正常。但經實際測試，截至傍晚6時，仍無法提供正常功能。

原本堅持分階段、分群體對民眾進行新冠肺炎疫苗接種的印度中央政府，在疫情失控後，日前宣布5月1日起開放18歲以上民眾登記接種疫苗；並於今天開放民眾上Cowin Portal網站及透過行動裝置程式Aarogya Setu 預約接種疫苗時間。

不過，下午4時過後，在推特（Twitter）等社群媒體上，不斷湧入印度網友抱怨並且貼出Cowin Portal和Aarogya Setu無法接受預約登記的截圖畫面。

負責開發和維護預約登記系統的Aarogya Setu透過官方推特帳號推文宣稱，Cowin Portal正在運行，下午4時有一小故障已經解決，18歲以上成年人可以登記預約疫苗接種。

中央社記者傍晚6時登入Cowin Portal網站，雖然首頁顯示正常，但點擊進入登記頁面時，立刻停留在黑畫面一段很長時間，完全喪失登記預約的功能。

至於Aarogya Setu更慘，在按照系統要求接收簡訊、驗證碼輸入後，隨即出現「內部伺服器錯誤」（Internal server error）訊息，連程式主畫面都無法登入。

一名印度網站管理專家告訴中央社記者，這可能是網站建置者沒有充分考量到大量民眾進入網站登記所能承受的流量，導致網站無法負荷而癱瘓。

印度第二波新冠肺炎急速惡化，昨天單日新增病例達36萬多例，死亡人數達3286人，雙雙再度刷新紀錄；快速增加的病例及印度中央與地方政府漠視警訊，放任政治與宗教大型活動舉行，導致印度醫療系統崩潰，每天都發生病患沒有病床、氧氣及適當醫療照護而死亡。

這也增加印度民眾接種疫苗的意願，但無奈登記預約接種疫苗的網站和程式都癱瘓，更增加印度疫情的混亂和民怨。

印度總理莫迪雖然在民怨沸騰後緊急召開幾次會議，透過火車和空軍協助配送氧氣，希望解決各地醫院氧氣供應短缺的問題。但火車運輸遇到氧氣槽車規格必須符合火車隧道和地下棚蓋高度限制的阻礙，導致運輸量有限，政府已協調改用船隻運輸。

不過，迄今包括首都新德里在內，各地的氧氣供應和其他醫療資源短缺問題仍未解決，不時傳出病患在沒有病床或供氧遭醫院拒絕後死亡。

此外，一些遭醫院拒絕而返家、但幸運痊癒的病患，在痊癒後不顧防疫規定出門買菜和到處走動，無執法人員阻止和查驗，成為疫情的不定時炸彈。