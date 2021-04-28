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107億天價遺產稅 三星李家宣布全繳了 還捐出萬件藝品

編譯劉忠勇／綜合外電
三星會長李健熙（右二）去年過世，留下價值近210億美元財產。（路透）
三星會長李健熙（右二）去年過世，留下價值近210億美元財產。（路透）

南韓三星集團28日公布已故會長李健熙遺產繼承情況，其遺產總額達20兆韓元（約179億美元），遺產稅金額高達12兆韓元（約107億美元），將自4月起分批轉移資產。

李氏家族今天發布新聞稿說：「繳清所有稅負，是我們盡國民的義務和責任。」除了納稅之外，李家還打算捐獻1兆韓元給醫療機構，並捐出約2.3萬件藝術品。依照南韓法律，遺產繼承人得分五年繳納稅負。 新聞稿說，他們要繳的稅，無論在南韓或在全球都是數一數二，相當於南韓政府去年總遺產稅收入的三到四倍。

三星集團大家長李健熙去年過世，留下價值近210億美元財產，主要是三星集團四家子公司的持股，其中包括對三星電子持有4.2%股份，價值3兆韓元的藝術收藏品，以及若干房地產。

南韓遺產稅高達50%，在全球各國中數一數二，經濟合作發展組織（OECD）國家平均約為15%。南韓法律允許分六批繳納。當年LG集團會長具光謨和姊妹用此方式繳納逾9000億韓元的遺產稅。

李家捐出的收藏品中，包括60件被南韓政府列為國寶的文物，將成為南韓國立中央博物館的典藏。另外夏卡爾、莫內、畢卡索的作品，則將捐給南韓國立現代美術館。李家若不捐出這些收藏，就得繳納這些收藏品的繼承稅。

南韓 三星 博物館

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